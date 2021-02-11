Almanya'da kısıtlamaların uzatılması kızdırdı

Muhalefet, hükümeti normalleşme stratejisi geliştirememekle suçlarken ekonomi dünyası da kızgın.Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyalet hükümetlerinin başbakanları dün düzenledikleri toplantıda, salgına karşı uygulanan kısıtlamalarının büyük bölümünü mutasyona uğrayan virüsün yayılımı nedeniyle 7 Mart'a kadar uzatma kararı aldı. Okulları ve kreşleri açma kararı ise eyalet yönetimlerine bırakılırken kısıtlamalar için baz alınan gösterge de düşürüldü. Buna göre mevcut kısıtlamaların gevşetilebilmesi için yedi günlük vaka sayısının 100 bin kişide 35 seviyesinin altına çekilmesi gerektiği ifade edildi. Almanya'da şimdiye kadar yedi günlük vaka sayısı 100 bin kişide 50 seviyesinin altına düşmesi kriter olarak alınıyordu. Muhalefetten sert eleştiri Ancak hükümetin kararlaştığı önlemler muhalefet ve ekonomi dünyasından sert eleştirilere yol açtı. Sol Parti Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch, Başbakanlığın bir normalleşme stratejisi geliştiremediği eleştirisi getirerek hükümetten haftalardır kısıtlama altında yaşayan insanlara normal hayata yavaş yavaş dönmek için bir persfektif sunmasının beklendiğini söyledi.

Yeşiller Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt da Federal Hükümet ve eyaletlerin okulların açılması konusunda ortak bir tutum geliştirememesinin "anlaşılmaz" olduğunu belirterek eyaletlerin tümünde okulların ve kreşlerin güvenli bir ortamda ders verilmesinin koşullarının oluşturulması gerektiği çağrısı yaptı. Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Sekreteri Volker Wissing de Federal Hükümet ve eyalet yönetimlerinin aldığı kararların yetersiz olduğunu belirterek "Kararlar beklentilerin altında. İnsanların acilen beklediği net bir persfektif yok. Üzerinde öncelikle çalışılması gereken aşamalı bir plan yok. Birçok alanda beklenen bir gevşeme mesajı yok" şeklinde konuştu. Eğitimciler: Kararlar beklentilerin altında Okul ve kreşlerin açılması konusunda ortak bir strateji belirlenmemesi eğitimcilerin de tepkisine yol açtı. Eğitimde siyasi hesaplara göre davranılacağı eleştirisini getiren Alman Öğretmenler Birliği Başkanı Hans-Peter Meidinger, Öğretmenler Birliği olarak eyaletlerden öncelikle okullarda enfeksiyonun bulaşma riskini en aza indirgemeye yönelik koruma önlemleri alınmasını beklediklerini söyledi. Meidinger, öğretmenler ve öğrenciler arasında kendi kendine yapılabilecek testlerin yaygınlaştırılması, maske zorunluluğu getirilmesi, okullara temiz hava filtrelerinin yerleştirilmesini ve öğretmenlere de aşı önceliği sağlanması gerektiğinini ifade etti.