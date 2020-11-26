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Almanya'da Kısmi Karantinayı Uzatma Kararı

26.11.2020 00:39 | Son Güncelleme:
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Almanya'da Kısmi Karantinayı Uzatma Kararı

Corona virüsü salgınında ilkbahar aylarındaki birinci dalgasını diğer Avrupa ülkelerine kıyasla kolay atlatan Almanya ikinci dalgayı ağır geçiriyor. Başbakan Merkel ve eyaletler pandemiyle mücadele amaçlı kısmi karantinanın sertleştirilerek en az Noel Bayramı’na kadar uzatılmasını kararlaştırdı

Corona virüsü salgınında ilkbahar aylarındaki birinci dalgasını diğer Avrupa ülkelerine kıyasla kolay atlatan Almanya ikinci dalgayı ağır geçiriyor. Alınan sıkı önlemlere rağmen vaka sayısında düşüş yaşanmaması endişeye neden olurken, son 24 saatte virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 410’la rekor kırdı.

Corona'ya karşı alınan kısmi karantina önlemlerinin Kasım ayı sonunda bitmesi planlanmıştı. Ancak Başbakan Angela Merkel ve eyaletler pandemiyle mücadele amaçlı kısmi karantinanın sertleştirilerek en az Noel Bayramı’na kadar uzatılmasını kararlaştırdı.

16 eyalet başbakanıyla video konferans üzerinden bir araya gelen Merkel, yedi saat süren toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde de sosyal temasın asgari düzeye indirilmesine alternatif olmadığını, ancak toplumun biraz rahat nefet alabilmesi amacıyla Noel günleri ve Yılbaşı için özel düzenlemeler getirdiklerini duyurdu.

Kasım ayının başından beri uygulanan tedbirlerin vaka sayılarının yükselmesini durdurduğunu ve yataya dönüşmesini sağladığını belirten Merkel, yoğun bakım ve ölü sayısında ise düşüş olmadığını, ayrıca hedef olarak ilan ettiği vaka sayısının 7 günde 100 bin nüfus başına 50’nin altına düşmesinin başarılamadığını ifade ederek, mevcut önlemlerin uzatılması gerektiğini söyledi.

Buna karşılık Noel dolayısıyla sosyal mesafe kısıtlamasının 23 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında gevşetilmesi kararı aldıklarını belirten başbakan, bu sürede geçici olarak yumuşatılacak önlemler kapsamında ailelerin, kendi aile fertlerinden ve başka ailelerden toplam 10 kişiyle bir araya gelebileceğini açıkladı.

14 yaşına kadar olan çocukların kapsam dışında tutulacağını bildiren Merkel, okulların Noel Bayramı tatiline 23 Aralık yerine, 19 Aralık’ta başlayarak erken gireceğini de duyurdu.

Noel öncesi ve sonrasında halka kendilerini karantinaya almalarını tavsiye eden Merkel, yılbaşı gecesi kalabalık kitlelerin bir araya geldiği cadde ve meydanlarda havai fişek atmanın yasaklanmasını kararlaştırdıklarını da açıkladı.

Başkent Berlin, her yıl tarihi Brandenburg Kapısı önünde fişek gösterisi eşliğinde yapılan ve bir milyona yakın kişinin geldiği yılbaşı eğlencesinin iptal edildiğini açıklamıştı. Dini cemaatlerle görüşülerek Noel öncesi kalabalık ibadetlerden kaçınmaların isteneceğini söyleyen Merkel, ayrıca 10 Ocak tarihine kadar tüm turistik gezilerden, özellikle de kış turizmi merkezlerine planlanan yolculuklardan vazgeçilmesi çağrısı yaptı.

Merkel, diğer Avrupa ülkeleri ile kayak tatili merkezlerinin kapalı tutulması konusunda görüşmeler yapılacağını da belirtti.

Başbakan Merkel, "Shutdown light", yani "hafif kapanma" olarak tanımladığı önlemler kapsamında dükkan ve alışveriş merkezlerine girişin kısıtlanacağını, satış alanı 800 metrekareden fazla olan dükkan ve mağazalarda 20 metrekare başına bir müşterinin içeri alınmasına izin verileceğini ekledi. Ayrıca vaka sayısının 7 günde 100 bin nüfus başına 200’e çıkması durumunda, söz konusu kent ve bölgelerde sokağa çıkma kısıtlamaları gibi sert önlemler gelecek; doktorlar, hastahaneler ve gıda satan marketlerin dışında istisnasız her yer kapanacak, başka bir tanımlamayla yaşam duracak.

Öte yandan 2 Kasım’dan bu yana uygulanan önlemler olduğu gibi sürecek. Sadece paket servisi sunabilen restoranlar kapalı kalırken, ayrıca sinemalar, tiyatro, konser, güzellik, masaj, kozmetik ve spor salonları da kapalı kalacak. Barlar, sauna, hamam, yüzme havuzları, nargile kafeleri ve genelevler de kapalı kalacak.

Başbakan Angela Merkel’in yarın Federal Meclis’te olağanüstü bir oturumda söz alacağı ve alınan önlemlerle ilgili halka yönelik bir konuşma yapacağı da açıklandı.

Bu arada Merkel'in eyalet başbakanlarıyla görüşmesi öncesi, Berlin'deki başbakanlık binasının kapısına üzerine sloganlar yazan bir otomobilin çarpması heyecana neden oldu. Arabanın bir tarafında "Sizi lanetli çocuk ve yaşlı katilleri", diğer tarafında da "Küreselleşme politikalarını durdurun" yazdığı gözlendi. Binanın girişinde hasar oluşmazken, Berlin polisi, olayda hafif yaralanan sürücünün aklı dengesinin yerinde olmadığını açıkladı. Olay, sosyal medyada "saldırı girişimi" olarak değerlendirilmişti.

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