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Almanya'da "Kitap ve Kültür Fuarı" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 18:42 | Son Güncelleme

DİTİB Genel Merkezi'nde açılan fuarda 30 yayınevinden yaklaşık 10 bin eser sergilenecek

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki Sosyal Dayanışma Merkezi'nin (ZSU) organizesiyle "Ramazan 2019 Kitap ve Kültür Fuarı" açıldı.

DİTİB Genel Merkezi'ndeki Konferans ve Sergi Salonu’nda ikincisi düzenlenen fuara Türkiye ve Almanya'dan 30 yayınevi katıldı.

Açılışa Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt ile DİTİB Sosyal Dayanışma Merkezi Başkanı Ali Özdemir’in yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, Kur'an-ı Kerim'in ramazan ayında nazil olmaya başladığını hatırlatarak, ilk emri "oku" olan bir ayda böyle bir etkinlikte bir araya gelmelerinin önemine değindi.

İnsanın en büyük icadının kitap olduğuna vurgu yapan Türkmen, "Bugün en önemli sorun sosyal medya ile zihin işgalidir. Bunu da ancak kitapla düzeltebiliriz. Almanya’daki camiler birer kültür merkezi ve biz de bu ramazan ikincisini düzenlediğimiz fuar ile bu komplekslerin birer cazibe merkezi haline gelmesini istiyoruz. İki hafta boyunca burada kültür ve sanat adına çok güzel etkinlikler gerçekleştirilecek." dedi.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes ise "DİTİB faaliyetleriyle Köln için buradaki toplum için çok önemli bir yere sahip ve çok önemli faaliyetler gerçekleştiriyor. Eleştirenlerin de DİTİB’in birleştirici rolünü görmelerini isterim. Buradaki sorunlarımızın çözülebilmesi ve toplumumuzun daha iyi bir yere gidebilmesi için eğitimle, gençlerimizin daha çok okumasıyla mümkündür." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan fuarda çoğunluğu Türkçe olmak üzere, Almanca kitapların da yer aldığı yaklaşık 10 bin eser sergileniyor.

Fuarda panel, söyleşi, şiir ve tasavvuf musikisi dinletileri ile çocuklara ve gençlere yönelik bir dizi etkinlik de gerçekleştirilecek. Fuar kapsamında imza günlerinde yazar ve şairler okurlarıyla bir araya gelecek.

Fuar 2 Haziran’a kadar gezilebilecek.

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"Kitap ve Kültür Fuarı" Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)

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