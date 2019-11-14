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Almanya’da kızamık aşısı zorunlu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 16:49 | Son Güncelleme

Almanya’da kızamık aşısının zorunlu hale gelmesini öngören yasa tasarısı mecliste onaylandı.Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın teklif ettiği zorunlu kızamık aşısı yasa tasarısı Federal Meclis tarafından onaylandı.

Almanya’da kızamık aşısının zorunlu hale gelmesini öngören yasa tasarısı mecliste onaylandı.
Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın teklif ettiği zorunlu kızamık aşısı yasa tasarısı Federal Meclis tarafından onaylandı. Mart 2020’de yürürlüğe girecek yasanın anaokuluna ve ilkokula giden çocukları kapsadığı belirtildi. Yasaya göre çocukların kızamık aşışı olup olmadığına dikkat etmeyen anaokulu gibi eğitim kurumlarına ceza verileceği gibi, anaokulu ve ilkokulların kayıt yapacakları öğrencinin kızamık aşısı olup olmadığına bakması ve bunu ailelerden istemesi kural haline getirildi. Aşı kanununu ihlal eden ailelere 2 bin 500 euro’ya kadar para cezası verilmesi öngörülüyor.
Sağlık Bakanı Spahn yasaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kızamık aşısı çocuğun sağlığı açısından önemli bir güvencedir. Yürürlüğe girecek olan kanun, çocuklarımızı bulaşıcı hastalıklardan korumayı hedeflemektedir" ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) bu yılın nisan ayında açıkladığı rapora göre, kızamık vakaları bir önceki yıla oranla yüzde 300 arttı.

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