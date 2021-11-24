Almanya'da koalisyon anlaşması sağlandı

Müstakbel başbakan Olaf Scholz "Bizi ülkeyi daha iyi yapma arzusu birleştiriyor" dedi.Almanya'da yeni koalisyon hükümetinin temelini oluşturan koalisyon anlaşması üzerinde anlaşma sağlandı.

SPD (Sosyal Demokrat Parti) liderliğinde 2005 yılından bu yana kurulan ilk koalisyon hükümeti için SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında, 26 Eylül'de yapılan seçimlerden iki ay sonra koalisyon kurulmuş oldu. Koalisyon anlaşmasını partiler kendi içlerinde de oylayacak.

Varılan anlaşmayla birkaç ay önce kimsenin başbakanlık makamı için ihtimal vermediği Olaf Scholz hükümeti kurmayı başarmış oldu. Sosyal Demokrat Parti‘nin (SPD) yüzde 15'lerin altında bulunan oylarını arttırarak SPD'nin seçim yarışını önde kapatmasını sağlayan Scholz, bir aydır devam eden koalisyon müzakerelerini de sonuçlandırarak kendisine başbakanlığa giden yolu açtı.

Koalisyon müzakerelerine 21 ana müzakere grubu ve 22 çalışma grubunda görev alan üç partiden 300'e yakın siyasetçi katıldı.

Bakanlıkların dağılımı

Çarşamba günü kamuya açıklanan 177 sayfalık "İlerleme için daha fazla cesaret. Özgürlük, adalet ve sürdürülebilirlik için ittifak" ismini taşıyan koalisyon anlaşmasına göre koalisyon hükümetinde ekonomi ve iklim koruma için Yeşiller'in yönetiminde bir süper bakanlık kurulacak. Ayrıca Yeşiller partisi başbakan yardımcı ve dışişleri, aile, çevre ve tüketiciyi koruma, gıda ve tarım bakanlıklarını üstlenecek.

Koalisyonun en küçük ortağı liberal FDP ise maliye, adalet, ulaştırma ve dijital işler ile eğitim ve araştırma bakanlıklarını alacak. SPD de, başbakanlık haricinde içişleri, çalışma ve sosyal güvenlik, savunma, sağlık, imar, ekonomik iş birliği ve kalkınma bakanlıklarını üstlenecek.

Göçmenler ve Türkiye politikası ile bölümler

Yeni koalisyon hükümetinin izleyeceği Türkiye politikası ve göçmen siyaseti de koalisyon anlaşmasında temel hatlarıyla yer aldı. Buna göre cifte vatandaşlık konusunda kolaylık sağlanacak, Alman vatandaşlığına geçişler kolaylaştırılacak, göçmenlere yönelik destek projeleri sürdürülecek, NSU kurbanları için dokümantasyon merkezi oluşturulacak, Türkiye önemli bir partner olarak kalacak, ancak Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik müzakereleri kapsamında yeni fasıllar açılmayacak ve kapanmayacak, AB-Türkiye Diyaloğu sürecek ve özellikle Türkiye'deki sivil toplum ve gençlik örgütleriyle iletişim geliştirilecek.

"Göz hizasında" bir koalisyon

Scholz koalisyon anlaşmasının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada SPD, Yeşiller ve FDP'nin "göz hizasında" yani eşit bir koalisyon kurmak istediklerini söyledi. "Bizi ülkeyi daha iyi yapma arzusu birleştiriyor" diyen Scholz, "Daha fazla atılım yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Scholz'ün bu açıklaması üç partinin asgari ortak paydada buluşmaktan ziyade, "etkisi büyük olacak bir siyaset" izleyeceğinin sinyali olarak değerlendiriliyor.

Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck de yaptığı açıklamada koalisyon anlaşmasını bir "cesaret ve güven belgesi" olarak niteledi. Habeck salgında dördüncü dalganın kontrol altında tutulması için de her şeyi yapacaklarını ifade etti.

Yeni hükümetin, Aralık ayının ikinci haftasında Olaf Scholz'un başbakanlığında görevi devaralması bekleniyor.

dpa,epd / SSB,ET

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