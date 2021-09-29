Almanya'da Koalisyon Görüşmeleri Sürüyor

Almanya’da Pazar günü yapılan genel seçimlerin ardından tüm gözler partilerin koalisyon görüşmelerine ve Başbakan Angela Merkel’in yerine kimin geleceğine çevrildi.

Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) dibe vurduğu ve sosyal demokrat SPD’nin yüzde 25,7 ile birinci parti olarak çıktığı seçimlerden sonra yüzde 24,1 oy alabilen Birlik Partileri’nin başbakan adayı Armin Laschet üzerindeki istifa baskısı arttı. Laschet’in, seçimde oy oranlarının önemli ölçüde düşmesine rağmen bir koalisyon hükümetine başbaşkanlık etmeye hazır olduğunu söylemesi tepkilere neden olurken, çok sayıda CDU’lu ve CSU’lu siyasetçi, Laschet’in yenilgiyi kabullenmeyerek partiye zarar verdiğini açıkladı.

Öte yandan seçimin galibi SPD’li Olaf Scholz’un yüzde 14,8 oy alan Yeşiller ile yüzde 11,5 oy alan liberal FDP’yi koalisyon görüşmelerine davet etmesinin ardından, söz konusu iki parti arasında ilk sondaj görüşmelerinin yapıldığı öğrenildi. Yeşiller’in Eş Başkanları Annalena Baerbock ile Robert Habeck ve FDP Genel Başkanı Christian Lindner, daha önce birbirleriyle ortaklığa yanaşmamalarına rağmen Yeşiller ve FDP, dün akşam biraraya geldikten sonra ortaklığa açık olduklarını ifade ettiler.

Cem Özdemir Ulaştırma ya da Dışişleri Bakanlığı'na talip olabilir

İki partinin başta iklim değişikliğiyle mücadele ve vergilerin arttırılması konuları olmak üzere bazı alanlarda ciddi görüş ayrılıkları olduğu biliniyordu. Uzlaşmaları durumunda, SPD’nin liderliğinde Yeşiller ve FDP’nin katılımıyla oluşacak bir koalisyonun yanısıra, Birlik Partileri’nin Yeşiller ve FDP ile bir araya gelmesi de matematiksel olarak mümkün. Bu açıdan, kimin yeni başbakan olacağını, her iki tarafla da görüşmelere hazır olduklarını ilan eden Yeşiller ile FDP belirleyecek.

Yeşiller’in koalisyon ortağı olarak hükümette yer alması durumunda, dışişleri veya ulaştırma bakanlıklarından birine, Yeşiller‘in eski Eş Başkanı Cem Özdemir‘in talip olacağı belirtiliyor.

Federal Meclis Başkanlığı için Aydan Özoğuz'un adı geçiyor

Öte yandan SPD’nin hükümette yer alması durumunda, Federal Meclis Başkanlığı için Aydan Özoğuz’u önereceği bildirildi. Der Tagesspiegel gazetesi SPD’li kaynaklara dayanarak verdiği haberde, sosyal demokratların CDU’lu Wolfgang Schauble’den boşalacak koltuğa bir kadın siyasetçi önerecekleri, Özoğuz’un göçmen kökeni nedeni ile daha da özel bir konumu olduğu belirtildi.

Athena grubundan Gökhan ve Hakan Özoğuz kardeşlerin de kuzeni olan Aydan Özoğuz, 12 yıldır SPD’nin Hamburg milletvekili olarak mecliste yer alıyor. Özoğuz, 2013-2017 arasında Göç ve Uyumdan sorumlu Devlet Bakanı olarak Almanya tarihinde federal hükümet kabinesinde yer alan Türk kökenli ilk isim olarak görev yaptı. Özoğuz, Federal Meclis Başkanı seçilirse, protokol açısından cumhurbaşkanından sonra gelen bir konumda olacak ve cumhurbaşkanı yurt dışındayken onun yerine vekalet edecek.

735 üyeyle tarihi büyüklüğe ulaşan mecliste, Almanya’nın en büyük göçmen grubunu oluşturan Türkiye kökenliler 18 milletvekili ile temsil edilecek. Ayrıca bir de Batı Trakya kökenli milletvekili mecliste yer alacak.

Almanya’da resmi azınlık olarak tanınan ve ülkenin kuzerinde, Danimarka’ya komşu Schleswig-Holstein eyaletindeki Danimarkalılar'ın kurduğu Südschleswigsche Wählerverband (SSW) partisi de bir milletvekili ile temsil edilecek. Alman seçim kanunlarına göre, söz konusu azınlık partisi için yüzde 5 barajı bulunmuyor. Almanyalı Türkiye kökenlilerin temsilcileri de uzun yıllardır ulusal azınlık statüsünde tanınmak için mücadele veriyor.

Yeni meclise iki transseksüel milletvekili de seçildi. Yeşiller partisinden aday olarak meclise giren iki vekil, LGBTİ+ hakları için mücadele edeceklerini duyurdu.

