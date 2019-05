Almanya'da koalisyon hükümetine seçmenden mesaj

Seçimin kazananı Yeşiller olurken Merkel'in başbakanlığındaki koalisyon hükümeti ise oy kaybetti. Volker Witting'in analizi.Almanya'da Hristiyan Demokrat Parti (CDU) lideri Annegret Kramp-Karrenbauer ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Andrea Nahles, ilk sınavlarından başarıyla çıkmayacaklarını muhtemelen öngörüyorlardı.

Her ikisi hem partileri hem de koalisyon hükümeti adına acı bir mağlubiyet aldı. Her iki parti de Almanya genelinde en düşük oylarını aldı ve yine her ikisi de Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde beş yıl önceki seçimlere kıyasla birlikte yaklaşık yüzde 20 oranında oy kaybetti.

Koalisyon cezalandırıldı Yeşiller uçuşta

Seçimlerin kazananı Yeşillerpartisi oldu. 2014 yılındaki seçimlere oranla oylarını ikiye katladılar. Parti şimdiye kadar AP seçimlerinde, federal düzeyde hiç bu kadar yüksek oy almamıştı.

Özellikle ülkenin en yerleşik partilerinden Sosyal Demokrat Parti (SPD) için AP seçimleri felaket oldu. İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinden bu yana ilk kez SPD federal düzeyde listenin birinci ve ikinci sırasında yer alamayarak üçüncü sıraya geriledi. Sonuç parti için bir deprem anlamına gelirken, parti lideri Nahles, "Sonuçlar umut kırıcı" dedi. Yaklaşık bir yıldan az bir süredir SPD'nin başında olan Nahles, partinin düşüşünü durduramadı. Öyle ki birçok partili, Nahles'in bu düşüşü hızlandırdığı görüşünde.