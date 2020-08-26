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Almanya'da koalisyon korona desteklerinde uzlaştı

26.08.2020 16:00 | Son Güncelleme

Almanya'da koalisyon ortakları korona krizine karşı alınan önlemler konusunda uzlaştı.

Almanya'da koalisyon korona desteklerinde uzlaştı

Önlemler birçok kesime ekonomik destek olarak yansıyacak.Almanya'da koalisyon ortakları Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) koronavirüs krizinin yol açtığı olumsuz etkilerin giderilmesine yönelik alınacak önlemler konusunda anlaştı.

Buna göre kısa çalışma ödenekleri uzatılacak, şirketlere destek sürdürülecek, çocukları olan ya da yakınlarına bakmak zorunda olanların ücretsiz izin hakları genişletilecek, sanatçı ve küçük esnafa destek verilecek.

Kısa çalışma ödeneği

Berlin'de bir araya gelen koalisyon partilerinin liderlerinin üzerinde uzlaştığı konular arasında kısa süreli çalışma ödeneğinin uzatılması da bulunuyor. Buna göre korona krizinden olumsuz etkilenen çalışanlar, gelecek yılın sonuna kadar, en fazla 24 ay boyunca kısa süreli çalışma ödeneğinden faydalanabilecekler.

Koalisyon ayrıca şirketler için öngörülen korona destek programlarının da bu yılın sonuna kadar sürdürülmesi üzerinde anlaşma sağladı. Ekonomik sıkıntıdaki şirketlerin iflas başvurusunda bulunma yükümlülüğü de 31 Aralık'a kadar askıya alındı.

Çocuk bakımı için hastalık raporu

Üzerinde uzlaşılan bir diğer konu ise yasal sigortalıların rahatsızlanan ve rapor alan çocuklarına evde bakabilmeleri için daha fazla gün ücretsiz izinli sayılmaları. Korona krizi nedeniyle ebeveynler 12 yaşından küçük çocuklarının hastalanmaları durumunda eğer çiftlerse (anne ve baba birlikteyse) 5 gün, çocuklarını tek başlarına yetiştiriyorlarsa 10 gün daha fazla ücretsiz izin alabilecek. Ayrıca hasta ya da yatalak durumdaki akrabalarına bakmak zorunda olanlar 20 güne kadar ücretsiz izinli sayılabilecek. Buna ek olarak, bakımın evde yapılması halinde, 20 iş gününe kadar bakım desteği ödeneğinin de talep edebilmesi mümkün oldu.

Sosyal hizmet sağlayıcılar için koruma

Engelli insanlar için atölye çalışmaları gibi sosyal hizmet sağlayanlar korona krizindeki kısıtlamalar nedeniyle kapanma ya da faaliyetlerini sonlandırma risklerine karşı korunmaya devam edilecek. Alınan kararlara göre bakım ve rehabilitasyon hizmetleri, istihdam teşviki veya dil kursları sağlayıcıları için de destekler sürdürülecek.

Sanatçılara destek

Üzerinde uzlaşılan metne göre korona krizinden olumsuz etkilenen sanatçılar, serbest meslek sahipleri ve küçük işletmelerin temel güvenliğe daha kolay erişebilmeleri sağlanacak. Ayrıca Hartz 4 olarak bilinen sosyal yardım ödeneğine erişim kolaylığı da 2021'in sonuna kadar uzatılacak.

DW,dpa / TY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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