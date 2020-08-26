Almanya'da koalisyon korona desteklerinde uzlaştı

Önlemler birçok kesime ekonomik destek olarak yansıyacak.Almanya'da koalisyon ortakları Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) koronavirüs krizinin yol açtığı olumsuz etkilerin giderilmesine yönelik alınacak önlemler konusunda anlaştı.

Buna göre kısa çalışma ödenekleri uzatılacak, şirketlere destek sürdürülecek, çocukları olan ya da yakınlarına bakmak zorunda olanların ücretsiz izin hakları genişletilecek, sanatçı ve küçük esnafa destek verilecek.

Kısa çalışma ödeneği

Berlin'de bir araya gelen koalisyon partilerinin liderlerinin üzerinde uzlaştığı konular arasında kısa süreli çalışma ödeneğinin uzatılması da bulunuyor. Buna göre korona krizinden olumsuz etkilenen çalışanlar, gelecek yılın sonuna kadar, en fazla 24 ay boyunca kısa süreli çalışma ödeneğinden faydalanabilecekler.

Koalisyon ayrıca şirketler için öngörülen korona destek programlarının da bu yılın sonuna kadar sürdürülmesi üzerinde anlaşma sağladı. Ekonomik sıkıntıdaki şirketlerin iflas başvurusunda bulunma yükümlülüğü de 31 Aralık'a kadar askıya alındı.