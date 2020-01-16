Almanya'da kömüre veda için uzlaşma

Buna göre, çevrecilerin protestoları ile gündeme gelen Hambach Ormanı'na da dokunulmayacak.Almanya'da Federal Hükümet ile eyaletler kömür enerjisinden vazgeçilmesini sağlayacak yol haritasında uzlaşma sağladı. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, dün akşam Başbakanlık Binası'nda yapılan yaklaşık altı saatlik toplantıda federal hükümet ve eyalet temsilcilerinin uzlaşma sağladığını duyurdu.

Varılan uzlaşma, Almanya'nın kömür enerjisini terk etmesinin planlanandan öne çekilebilmesini öngörüyor. Siyasetçiler ve uzmanlardan oluşan "Büyüme, Yapısal Değişim ve İstihdam" Komisyonu, Almanya'nın 2038'e kadar kömür enerjisini tamamen bırakması talebinde bulunmuştu. Uzlaşmaya göre, kömür enerjisi üretimine 2035'e kadar tamamen son verilip verilemeyeceği değerlendirilecek.

Almanya Başbakanı Angela Merkel başkanlığındaki toplantıda, linyitle çalışan termik santrallerin kapatılması için hükümet tarafından hazırlanan plan, eyaletlerin başbakanları tarafından kabul edildi. Alman hükümetinin hazırladığı plan, termik santrallerin ve kömür madenlerinin kapatılması konusunda işletmecilerin sözleşmeyle bağlanmasını öngörüyor.