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  4. Almanya'da kömüre veda için uzlaşma

Almanya'da kömüre veda için uzlaşma

DÜNYA HABERLERİ  | 16.01.2020 13:18 | Son Güncelleme

Alman federal hükümeti ve eyaletler, kömür enerjisinden vazgeçilmesi için gereken yol haritasında uzlaştı.

Almanya'da kömüre veda için uzlaşma

Buna göre, çevrecilerin protestoları ile gündeme gelen Hambach Ormanı'na da dokunulmayacak.Almanya'da Federal Hükümet ile eyaletler kömür enerjisinden vazgeçilmesini sağlayacak yol haritasında uzlaşma sağladı. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, dün akşam Başbakanlık Binası'nda yapılan yaklaşık altı saatlik toplantıda federal hükümet ve eyalet temsilcilerinin uzlaşma sağladığını duyurdu.

Varılan uzlaşma, Almanya'nın kömür enerjisini terk etmesinin planlanandan öne çekilebilmesini öngörüyor. Siyasetçiler ve uzmanlardan oluşan "Büyüme, Yapısal Değişim ve İstihdam" Komisyonu, Almanya'nın 2038'e kadar kömür enerjisini tamamen bırakması talebinde bulunmuştu. Uzlaşmaya göre, kömür enerjisi üretimine 2035'e kadar tamamen son verilip verilemeyeceği değerlendirilecek.

Almanya Başbakanı Angela Merkel başkanlığındaki toplantıda, linyitle çalışan termik santrallerin kapatılması için hükümet tarafından hazırlanan plan, eyaletlerin başbakanları tarafından kabul edildi. Alman hükümetinin hazırladığı plan, termik santrallerin ve kömür madenlerinin kapatılması konusunda işletmecilerin sözleşmeyle bağlanmasını öngörüyor.

Hambach Ormanı kurtarıldı

Hükümetin hazırladığı plan, daha önce verilmiş olan izne rağmen Hambach Ormanı'nda kömür madeni kurulmasını engelliyor.

Hambach Ormanı, Alman enerji firması RWE'nin linyit madenini genişletme çalışmaları için ormandaki ağaçların kesilmesini engellemek isteyen çevrecilerin protesto eylemleri ile gündeme gelmişti.

Uzlaşmaya göre, Alman hükümeti kömür üretiminin durdurulması ve kömürle çalışan termik santrallerin kapatılmasından etkilenecek eyalet ve bölgelere 2038 yılına kadar toplam 40 milyar euro mali destek vermeyi de kabul etti.

Maliye Bakanı Olaf Scholz'un bu sabah yaptığı açıklamaya göre, hükümet ayrıca termik santralleri işletenlere de 4 milyar 350 milyon euro tazminat ödeyecek.

Toplantıya Almanya Başbakanı Merkel'in yanı sıra Maliye Bakanı Olaf Scholz, Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Çevre Bakanı Svenja Schulze ile kömür üretimi yapılan Kuzey Ren-Vestfalya, Brandenburg, Saksonya ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinin başbakanları katıldı.

Kömür enerjisinden vazgeçilmesine ilişkin yasa tasarısının hükümet tarafından Ocak ayı içinde kabul edilmesi bekleniyor. Tasarının bu yılın ortasına kadar da yasalaşarak yürürlüğe girmesi planlanıyor.

AFP/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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