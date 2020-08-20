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Almanya'da köpek bakımı için yeni düzenleme: Köpekleri 2 kez yürüyüşe çıkarmak zorunlu olabilir

20.08.2020 00:29 | Son Güncelleme

Almanya köpek sahiplerinin uyması gereken yeni kurallar getirmeye hazırlanıyor. Buna göre evlerinde köpek bakan kişiler, köpeklerini günde en az 2 kez toplamda 1 saatten az olmamak üzere yürüyüşe çıkarmak zorunda olacak.

Almanya'da köpek bakımı için yeni düzenleme: Köpekleri 2 kez yürüyüşe çıkarmak zorunlu olabilir

Almanya köpek sahiplerinin uyması gereken yeni kurallar getirmeye hazırlanıyor.

Hazırlanan yeni düzenlemeye göre evlerinde köpek bakan kişiler, köpeklerini günde en az 2 kez toplamda 1 saatten az olmamak üzere yürüyüşe çıkarmak zorunda olacak.

Ayrıca köpeklerin uzun süre bağlı tutulması yasak olacak ve köpekler evde tüm gün boyunca yalnız bırakılamayacak.

Düzenlemeyle "köpek üretimi yapılan çiftliklere" de sınırlamalar getiriliyor. Buna göre bir tesiste aynı anda en fazla 3 köpeğin yavrulamasına izin verilecek.

Yavru köpeklerin sosyalleşebilmesi için günde en az 4 saat insanlarla vakit geçirmesi zorunlu olacak.

Yasada yapılacak değişikliklerle ilgili bilgi veren Almanya Tarım Bakanı Julia Klöckner "Evcil hayvanlar peluş oyuncaklar değildir, karşılanması gereken ihtiyaçları vardır" dedi.

Bakan Klöckner yeni düzenlemelerin hayvanların refahı için uzmanlara danışılarak yapıldığını söyledi.

Hazırlanan yeni düzenlemenin gelecek yıl başında yasalaşabileceği belirtiliyor.

Parlamentonun onayının ardından yürütme kararı eyalet yönetimlerinde olacak.

Tarım Bakanlığı sözcüsü düzenlemenin uygulamaya geçmesi durumunda, uygulamanın polis tarafından kapı kapı dolaşarak kontrol edilmeyeceğini, ancak özellikle köpek bakım merkezlerine yoğunluk verileceğini belirtti.

Almanya'da her 5 evden birinde köpek bakıldığı ve 10 milyona yakın evcil köpek bulunduğu tahmin ediliyor.

Yeni düzenlemeyle büyükbaş hayvanların da araçla nakli 4 buçuk saati geçemeyecek.

Tartışma yarattı

Yasa taslağı Almanya'da "köpekler için neyin iyi olduğuna devlet mi karar verecek?" tartışması başlattı.

Almanya Köpek Derneği (VDH) birçok köpek sahibinin düzenlemeye "güldüğünü", çoğunun köpekleriyle yeterince vakit geçirdiklerini söylediklerini belirtti.

VDH Sözcüsü Udo Kopernik "İyi niyetle yapılmış bir hareket ama tüm köpekler için geçerli bir kural olması gerçekçi değil" dedi.

Köpek eğitmeni Anja Striegel de her köpeğin egzersiz ihtiyacının farklı olduğuna dikkat çekti.

Almanya'da en yaygın türler Alman kurtları ile kısa bacaklı uzun gövdeli - sosis köpek olarak da bilinen - Dachshund'lar. Bu türleri labrador, retriever, pug ve Jack Russell Terrier türleri izliyor.

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