HABER

Almanya’da korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 11:13 | Son Güncelleme

Almanya’da bir marangozhanede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Almanya’da korkutan yangın

Almanya’da bir marangozhanede çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Amanya’nın Kuzey -Ren Vestfalya Eyaleti (KRV) bağlı Mönchengladbach kentinde bir marangozhanede sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Yangına, yüzlerce itfaiye ekibi müdahale ederken, fabrikaya yakın tüm yollar trafiğe kapatıldı. Düsseldorf şehri yakınlarındaki bir marangozhanede meydana gelen yangını söndürme çalışmaları devam ederken, itfaiye sözcüsü Frank Nieen, fabrikaya yakın alanlarda ikamet edenlerin evlerinin boşaltıldığını belirtti. Yangında, şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilirken yangının diğer alanlara sıçramaması için çalışmaların tüm gün süreceği ifade edildi.

Almanya’da korkutan yangın

Almanya’da korkutan yangın

Almanya’da korkutan yangın

Almanya’da korkutan yangın

PARTNERAteşli modelden geceye damga vuran dekolte! Bir de arkasını görünAteşli modelden geceye damga vuran dekolte! Bir de arkasını görün
Mavi eldivenli motosiklet hırsızları güvenlik kamerasına yakalandıMavi eldivenli motosiklet hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı
AVM önünde uyuşturucu satanlara operasyon: 4 gözaltıAVM önünde uyuşturucu satanlara operasyon: 4 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Simge Sağın'dan bikinili paylaşım "Bana aşk lazım"

Simge Sağın'dan bikinili paylaşım "Bana aşk lazım"

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Adana'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Adana'daki cinsel istismar olayında yeni gelişme

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.