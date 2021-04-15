Almanya'da korona alarmı

Ülkede vakalar hızla artarken yoğun bakım üniteleri alarm veriyor.Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn Perşembe günü Berlin'de yaptığı açıklamada eyalet hükümetlerinin, federal hükümetin salgın karşısında alınacak önlemler konusunda yetkisini önemli ölçüde artırması beklenen "acil durum freni" olarak da adlandırılan yasal değişikliği beklemeden harekete geçmeleri gerektiğini vurguladı. Spahn, "Federal Meclis'in önümüzdeki hafta bu yasayı kabul etmesini beklememeliyiz" dedi. Önlemlerin acilen sıkılaştırılması gerektiğini dile getiren Spahn, "Zaman çok önemli ve herkes zaten harekete geçme fırsatına sahip" diye konuştu. Bakan, eyaletlerin kısıtlamaları genişletmek için federal düzeyde bağlayıcılığı olan yasanın çıkmasını beklemek zorunda olmadıklarını sözlerine ekledi. Almanya'nın halen karşı karşıya bulunduğu üçüncü korona dalgasını kırmak için aşılama ve testlerin tek başına yeterli olmayacağını savunan Spahn, bu konuda kararlı bir tutum ve daha fazla kısıtlamaya gereksinim olduğunu kaydetti.

Konu Cuma günü Federal Meclis'in gündemine gelecek. Yasanın önümüzdeki hafta çıkması bekleniyor. Böylece federal hükümet, vaka durumlarına göre belli bölgelerde ilgili eyaletin onayına bağlı olmadan önlemleri artırabilecek. Alınacak önlemler arasında 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamaları da bulunuyor. "Hastanelerde sıkıntı var" Almanya'da pandemiyle mücadele konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü'nün Başkanı Lothar Wieler de Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın çağrısını yineledi. Tedbirlerin bir an önce artırılması gerektiğini vurgulayan Wieler, özellikle hastanelerde sıkıntılar yaşanabileceğine işaret ederek, "Hastanelerdeki durum kısmen dramatik bir hale geliyor" dedi. Wieler temasların daha da azaltılmasının mevcut durumda çok önemli olduğunu belirterek, şu anda yeni vakaların çoğunun 15 ile 49 yaşları arasındaki kişillerden oluştuğunu söyledi. Uzman daha yoğun bulaşıcı mutant B. 1.1. 7'nin de toplam vakaların yüzde 90'ını oluşturduğunu vurguladı. Almanya'da vatandaşların yüzde 17'sinin en az bir kez aşılanmış olmasını olumlu bir gelişme olarak gördüğünü ifade eden Wieler, buna karşın nüfusun çoğunluğunun aşılanmadığını belirterek, birçok insanın da aşı için aylarca beklemek zorunda kalacağına işaret etti.