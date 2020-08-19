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Almanya'da korona aşısı en erken 2021'de

19.08.2020 14:40 | Son Güncelleme

Almanya'da aşı çalışmalarından sorumlu olan Paul Ehrlich Enstitüsü üretilecek koronavirüs aşısının kullanımına 2021 yılının başlarında başlanabileceğini açıkladı.

Almanya'da korona aşısı en erken 2021'de

Enstitünün başkanı Kalus Chichutek, Funke Medya Grubu’na bağlı gazetelere verdiği mülakatta "Üreticilerin verdikleri taahhütlere göre Almanya'daki tüketicilere ilk dozlar o tarihte verilebilecek" dedi. Chichutek birinci ve ikinci faz deneylerde elde edilen sonuçlara göre bazı aşıların virüse karşı bir bağışıklık reaksiyonuna yol açtığının görüldüğünü söyledi.

Chichutek "Üçüncü faz deneylerden alınan veriler aşıların etki ve güvenliğini kanıtlarsa yıl başında bunlardan ilkine belli koşullar altında izin verilebilir" diye konuştu. Aşının izin alması halinde bunun Avrupa tarihindeki en hızlı izin alan aşı olacağını belirten Chichutek üretilecek maddenin etkinliği ve güvenliği konusunda güvenilir verilere sahip olmanın zaruri olduğunu söyledi. Chichutek krizin vahametine rağmen yetkili makamların aşı izinleri konusundaki mevcut standartlarda esnemeye gitmediğini belirtti.

Merkezi Langen'da bulunan Paul Ehrlich Enstitüsü, Almanya'da Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak aşı ve ilaç çalışmalarını yürütüyor.

"SORU HALKIN NE ZAMAN AŞI OLABİLECEĞİ"

Sosyal Demokrat Parti'nin sağlık uzmanı milletvekili Karl Lauterbach da 2021 yılında aşının hazır olacağını tahmin ettiğini söyledi. Alman Yazıişleri Ağı’na bağlı gazetelere açıklama yapan Lauterbach yeterli miktarda aşının üretilmesinin ise ancak bir yıl sonra mümkün olacağını belirtti. Lauterbach "Her ne kadar güvenilir, iyi test edilmiş bir aşı 2021 yılının başında hazır hale gelecek olsa da önemli olan soru halkın ne zaman aşı olabileceği" diye konuştu.

Lauterbach farklı aşı adayları üzerinde çalışılan ABD’de bile her üç vatandaştan birinin aşı olmasının ancak 2021 yılı ortalarında gerçekleşebileceğinin tahmin edildiğini söyledi. "Almanya’nın daha az adaya ve kapasiteye erişimi var" diyen Lauterbach "2021 yılı ortasına kadar belki de sadece halkın yüzde 20'sini aşılamayı başarabiliriz" dedi. Bunun da ancak doğru adayın çabuk tespitinde şanslı olunması halinde mümkün olduğunu söyleyen Lauterbach tüm toplumun aşılanmasının ancak 2022'de tamamlanabileceğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verdiği bilgilere göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüse karşı 168 aşı çalışması yürütülüyor. Ancak bugüne kadar sadece Rusya, aşının üretimine başladığını duyurdu.

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