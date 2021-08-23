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Almanya'da korona ile mücadelede '3G' şartı

23.08.2021 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da koronavirüs ile mücadele kapsamında önlemler yeniden sıkılaştırılıyor.

Almanya'da korona ile mücadelede '3G' şartı

Ülke genelinde kapalı alanlara bugünden itibaren sadece aşılılar, hastalığı geçirmiş olanlar veya negatif test ibraz edenler girebilecek.Almanya'da koronavirüs vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi üzerine geçen hafta federal ve eyalet düzeyindeki toplantı sonrası pazartesi gününden itibaren kamusal kapalı alanlara sadece "3G" şartı olarak bilinen aşılıların, hastalığı geçirmiş olanların veya negatif test ibraz edenlerin girebilmesi kararlaştırılmıştı.

Karar doğrultusunda bugünden itibaren, restoran, sinema, bakım ve huzur evleri, spor salonları, yüzme havuzları, kuaförler, oteller ve kültürel etkinliklerin düzenlendiği alanlar gibi kapalı alanlara girişlerde "3G" şartı aranacak.

Hastanelerde Covid-19 hasta sayısı artışta

Almanya'da pandemi ile mücadelede yetkili kuruluş Robert-Koch Enstitüsü'nün (RKI) verdiği bilgilere göre, koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi görenlerin sayısı yeniden arttı. Enfeksiyonların çoğunun daha bulaşıcı olduğu ve hızlı yayıldığı belirtilen Delta varyantı ile bağlantı olduğu özellikle 35-59 yaş aralığındaki kişileri etkilediği bildirildi. RKI'nin hesaplamalarına göre, iki doz aşı olmuş kişiler aşı olmamış kişilere göre çok daha az oranda hastalığa yakalanırken, aşılı kişilerin hastalığı hastanede tedavi görmeyi gerektirecek şekilde ağır geçirmesi ihtimali de oldukça düşük. Şubat ayından bu yana aşıya rağmen 13 bin yeni vakanın kayda geçtiğini açıklayan kuruluş, 18-59 yaş aralığında yoğun bakımda tedavi gören kişilerin sadece yüzde 2,4'ünün iki doz aşıyı da olmuş kişiler olduğunu belirtti.

RKI'nın verdiği bilgilere göre, yedi günde her yüz bin kişide yeni vaka sayısını ortaya koyan insidans değeri de ülke genelinde artışta. Pazartesi günkü açıklamasında, 3 bin 668 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini açıklayan kuruluş, insidans değerinin de 56,4'e yükseldiğini duyurdu. RKI'nin verilerine göre, insidans değerinin en yüksek olduğu eyalet ise 100 değeri ile en fazla göçmen kökenlinin yaşadığı Kuzey-Ren Vestfalya. Kuruluş, Almanya'da pandeminin dördüncü dalgasının başladığını açıklamıştı.

İnsidans tartışması

Öte yandan koronavirüs önlemlerinin sıkılaştırılmasında insidansın kriter olarak alınması da tartışmaya neden oluyor. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yürürlükteki enfeksiyon koruma yasasının miadını doldurduğunu belirterek, "Yeni parametre hastaneye yatışlar; yani Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi görmek zorunda olanların sayısı" dedi. Bakan, yasada söz konusu değişikliğin yapılması için teklif sunacağını söyledi.

Almanya'da yürürlükte olan enfeksiyon koruma yasası doğrultusunda önlemlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi insidans değerine göre belirleniyor.

dpa/BÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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