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Almanya'da korona kısıtlamaları 14 Şubat'a kadar uzatıldı

20.01.2021 01:02 | Son Güncelleme:
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Almanya'da korona kısıtlamaları 14 Şubat'a kadar uzatıldı

Almanya'da mevcut pandemi kısıtlamaları 14 Şubat'a kadar uzatıldı.

Otobüs, tramvay ve trenlerde tıbbi maske takma zorunluluğu getirildi.Almanya’da Başbakan Angela Merkel'in eyalet başbakanlarıyla yaptığı toplantıda mevcut pandemi tedbirlerinin 14 Şubat'a kadar uzatılmasına karar verildi. Okul ve kreşler 14 Şubat tarihine kadar kapalı kalacak. Merkel basın toplantısında koronavirüsün mutasyon geçirmiş yeni türlerinin çocuk ve gençler arasında daha hızlı yayıldığını söyledi.

Otobüs, tren ve tramvaylarda maske takma zorunluluğu da sertleştirildi. Önceden ağız ve burnu bez maske ile kapatmak yeterli olurken, artık ya cerrahi maske ya da KN95/N95 ve FFP2 tipi tıbbi maskeler takmak zorunlu hale geldi.

Evden çalışma çağrısı

İşverenlere çalışanlara mümkün olduğunca evden çalışma imkanı sunma mecburiyeti getirildi. Çalışanlardan da varsa bu imkanı kullanmaları istendi. Açıklamaya göre Federal Çalışma Bakanlığı konuyla ilgili 15 Mart tarihine kadar geçerli olmak üzere bir talimatname üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Almanya'da 27 Aralık 2020 tarihinde başlatılan aşı kampanyasında şu ana dek 1 milyon vatandaşın aşı olduğu belirtildi. Yaşlı bakım yurtlarında kalanların şimdiye kadar yaklaşık yüzde 50'sinin aşılandığı belirtilirken federal hükümet ve eyalet hükümetlerinin şubat ayı ortasına kadar tüm yaşlı bakım yurdu sakinlerinin aşılanması hedefini önüne koyduğu belirtildi.

Merkel: AB çapında koordineli yaklaşım şart

Merkel basın toplantısında pandeminin kontrol altına alınmasında Avrupa Birliği ülkelerinin koordineli hareket etmesinin önemli olduğuna dikkat çekti. Komşu ülkelerin "senkronize" hareket etmemesi halinde Almanya'da alınan tedbirlerin de başarılı olamayacağını belirten Merkel, mutasyon geçirmiş virüsün dışarıdan taşınması halinde ülke içindeki çabaların da boşa gideceğini söyledi. Merkel ortak bir yaklaşım sergilenmemesi halinde "gereken önlemleri almak zorunda kalacaklarını" da söyledi. Almanya Başbakanı Merkel Perşembe günü Avrupa Birliği ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek.

dpa, Reuters / EC, CÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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