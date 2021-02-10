Almanya’da korona kısıtlamaları 7 Mart’a kadar uzatıldı

Okullar ve kuaförlerin bu tarihten önce açılabileceği belirtiliyor.Başbakan Angela Merkel ve eyalet hükümetlerinin başbakanları koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin nasıl devam edeceğini kararlaştırmak üzere bugün bir araya geldi.

Yapılan yazılı açıklamada kapanma kararı alındıktan sonra vaka sayılarındaki düşüşe dikkat çekilerek Ekim ayından bu yana ilk kez yedi günlük vaka sayısının 100 bin kişide 80'in altına çekilebildiği ancak henüz hedeflenen 50 seviyesinin altına inilemediği belirtildi.

Virüs mutasyonlarının daha hızlı yayıldığına dikkat çekilen açıklamada mevcut korona kısıtlamalarının 7 Mart tarihine kadar uzatıldığı ifade edildi. Vatandaşlardan mesafe ve maske takma konusundaki kurallara uymaya devam etmeleri istendi. Bu çerçevede alışveriş merkezlerinde ve toplu taşımada tıbbi maske kullanma zorunluluğu devam ediyor.

Açıklamada okul ve kreşlerin açılmasının öncelik olduğu vurgulandı. Eğitim konusunda bağımsız karar alma yetkisi olan eyalet yönetimleri, okul ve kreşlerin hangi tarihte açılacağına kendileri karar verecek. Berlin'e Hükümet Eden Belediye Başbakanı Michael Müller toplantı sonrasında başkentte okulların 22 Şubat tarihinde açılacağını duyurdu.