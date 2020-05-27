Almanya'dan kötü haber: Korona kısıtlamaları uzatıldı

Eyaletler bölgedeki duruma göre gevşetme önlemlerine kendileri karar verebilecek.Almanya'da federal hükümet ve eyalet yönetimleri, koronavirüs nedeniyle getirilen ve 5 Haziran'a kadar geçerli olması öngörülen temas kısıtlamalarının 29 Haziran'a kadar uzatılması konusunda anlaştı.

Toplantıda kişilerin temas halinde olduğu çevrenin mümkün olduğunca kısıtlı ve sabit tutulması tavsiyesine vurgu yapıldı. Hane içinde de hijyen ve fiziksel mesafe kurallarına uyulması, kişi sayısının mekanın büyüklüğüne orantılı olması ve yeterli havalandırmanın sağlanması, özel buluşmaların mümkün olduğunca bulaşma riskinin çok daha düşük olduğu açık havada yapılması, üzerinde uzlaşılan tavsiyeler arasında.

6 HAZİRAN'DA GEVŞEME BAŞLIYOR

Koronavirüse karşı getirilen önlemlerin gevşetilmesinin üzerinden bir ay geçerken yeni vaka sayısının düşük seviyede kaldığı tespiti üzerinden bazı uygulamaların gevşetilmesi de karara bağlandı. Eyaletler bölgedeki duruma göre 6 Haziran'dan itibaren 10'a kadar kişinin açık havada bir araya gelmesi ya da iki hane halkının kamuya açık alanda bir araya gelmesine izin verebilecek.