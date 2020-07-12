Almanya’da korona krizinde aile içi şiddet arttı

Münih Teknik Üniversitesi'nden bilim insanlarının karantina gibi kriz sürecinde alınan önlemler ve akut mali kaygıların aile içi şiddeti artırdığını tespit etmesinin ardından, Alman haber ajansı dpa'nın ilgili bakanlık ve devlet kurumları nezdinde yaptığı anket de aynı sonucu ortaya koydu. Buna göre, koronavirüs krizi patlak verdiğinden bu yana, Almanya'nın bazı eyaletlerinde ev içi şiddette artış kaydedildi.

Berlin'deki adli tıp makamlarına göre, eyalette aile içi şiddet vakalarında ciddi bir artış yaşanmış bulunuyor. Korona önlemlerinin gevşetildiği Haziran ayında, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 30'luk bir artış kaydedildi. Söz konusu artışın gevşeme döneminde kaydedilmesine, insanların karantina döneminde evden çıkmamasının neden olduğu belirtiliyor.

Şiddet artıyor

Hamburg'ta da polis, Ocak ve Haziran ayları arasında partnerler arasında 2 bin 252 şiddet vakası kayıt altına aldı. Geçen yılın aynı döneminde kayıt altına alınan ilgili vaka sayısı bin 812 olmuştu. Hamburg polis teşkilatı, şikayetler gecikmeli olarak geldiğinden ötürü vaka sayısının daha da artabileceğini tahmin ediyor.