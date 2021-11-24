Almanya'da korona kuralları sertleştirildi

Aşısızlar pek çok alandan dışlanırken aşılı ve iyileşmişlerin de yoğun kalabalığın olduğu mekanlarda negatif test sonucu ibraz etmesi gerekecek.Almanya'da dördüncü korona dalgasıyla mücadele çerçevesinde alınan yeni önlemler bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Önlemler bölgelerin vaka sayısına göre değişiklik gösterirken birçok eyalette 2G olarak adlandırılan kural yaygınlaştırıldı. Geçen hafta Federal Meclis'te kabul edilen Enfeksiyondan Koruma Yasası doğrultusunda birçok mekana girişte 2G kuralı uyarınca ya tam aşılı olduğuna dair sertifika ya da hastalıktan iyileştiğine dair belge gösterilmesi gerekiyor.

Birçok eyalette spor müsabakaları ya da kültürel etkinliklerin düzenlendiği mekanların yanı sıra restaran, kafe ya da bar girişlerinde 2G kuralı uygulanacak. İşyerlerinde ve toplu taşıma kullanımında ise aşılılar ve iyileşmişlerin yanı sıra negatif test sonucu ibraz etmesi gereken aşısızları da içeren 3G kuralı uygulanacak.

Kurallar eyaletlere göre farklılık gösteriyor

Baden-Württemberg ve Kuzey Ren-Vestalya eyaletlerinde ayrıca 2G Plus kuralı da türürlüğe girecek. Bu kurala göre diskotek, gece kulübü ya da karnaval kutlamalarının yapıldığı mekanlara girişte aşılı ve hastalıktan iyileşmiş olanlardan da negatif test sonucu talep edilecek.

Baden-Württemberg'de vaka artışının yoğun olduğu bölgelerde ise aşısızlar geceleri sadece acil durumlarda dışarı çıkabilecek, ayrıca gıda ihtiyacını karşılamak dışında birçok mekana da alınmayacak.

Bavyera eyaletinde de birçok kültür ya da eğlence tesislerine girişte 2G Plus kuralının uygulanması planlanıyor. Gece kulüpleri, barlar ve restoranların sadece saat 22.00'ye kadar açık olacağı bu eyalette, geleneksel olarak kurulan Noel pazarları da artan vaka sayıları nedeniyle bu yıl iptal edildi.

Bir hafta içinde 100 bin kişide yeni vaka sayısını gösteren insidans değerinin binin üzerine çıkması durumunda ise gastronomi mekanları, oteller, spor ve kültür tesislerinin tümünün kapatılması söz konusu olacak.

Aşı zorunluluğu tartışması

Almanya'da aşı zorunluluğu getirilerek korona önlemlerinin daha da sertleştirilmesi yönünde talepler var. Ancak bu konuda siyasette görüş ayrılıkları yaşanıyor. Birçok eyalet yönetimi aşı zorunluluğu getirilmesini isterken Sağlık Bakanı Jens Spahn ise böyle bir uygulamaya sıcak bakmıyor.

Öte yandan Almanya'da vaka artışı devam ediyor. Bu sabah yedi günlük insidans değerinin ülke genelinde ilk kez 400'ün üzerine çıktığı açıklandı.

dpa/HS,BK

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