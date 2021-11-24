HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Almanya'da korona kuralları sertleştirildi

Almanya'da korona kuralları sertleştirildi

24.11.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da korona önlemleri sertleştirildi.

Almanya'da korona kuralları sertleştirildi

Aşısızlar pek çok alandan dışlanırken aşılı ve iyileşmişlerin de yoğun kalabalığın olduğu mekanlarda negatif test sonucu ibraz etmesi gerekecek.Almanya'da dördüncü korona dalgasıyla mücadele çerçevesinde alınan yeni önlemler bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Önlemler bölgelerin vaka sayısına göre değişiklik gösterirken birçok eyalette 2G olarak adlandırılan kural yaygınlaştırıldı. Geçen hafta Federal Meclis'te kabul edilen Enfeksiyondan Koruma Yasası doğrultusunda birçok mekana girişte 2G kuralı uyarınca ya tam aşılı olduğuna dair sertifika ya da hastalıktan iyileştiğine dair belge gösterilmesi gerekiyor.

Birçok eyalette spor müsabakaları ya da kültürel etkinliklerin düzenlendiği mekanların yanı sıra restaran, kafe ya da bar girişlerinde 2G kuralı uygulanacak. İşyerlerinde ve toplu taşıma kullanımında ise aşılılar ve iyileşmişlerin yanı sıra negatif test sonucu ibraz etmesi gereken aşısızları da içeren 3G kuralı uygulanacak.

Kurallar eyaletlere göre farklılık gösteriyor

Baden-Württemberg ve Kuzey Ren-Vestalya eyaletlerinde ayrıca 2G Plus kuralı da türürlüğe girecek. Bu kurala göre diskotek, gece kulübü ya da karnaval kutlamalarının yapıldığı mekanlara girişte aşılı ve hastalıktan iyileşmiş olanlardan da negatif test sonucu talep edilecek.

Baden-Württemberg'de vaka artışının yoğun olduğu bölgelerde ise aşısızlar geceleri sadece acil durumlarda dışarı çıkabilecek, ayrıca gıda ihtiyacını karşılamak dışında birçok mekana da alınmayacak.

Bavyera eyaletinde de birçok kültür ya da eğlence tesislerine girişte 2G Plus kuralının uygulanması planlanıyor. Gece kulüpleri, barlar ve restoranların sadece saat 22.00'ye kadar açık olacağı bu eyalette, geleneksel olarak kurulan Noel pazarları da artan vaka sayıları nedeniyle bu yıl iptal edildi.

Bir hafta içinde 100 bin kişide yeni vaka sayısını gösteren insidans değerinin binin üzerine çıkması durumunda ise gastronomi mekanları, oteller, spor ve kültür tesislerinin tümünün kapatılması söz konusu olacak.

Aşı zorunluluğu tartışması

Almanya'da aşı zorunluluğu getirilerek korona önlemlerinin daha da sertleştirilmesi yönünde talepler var. Ancak bu konuda siyasette görüş ayrılıkları yaşanıyor. Birçok eyalet yönetimi aşı zorunluluğu getirilmesini isterken Sağlık Bakanı Jens Spahn ise böyle bir uygulamaya sıcak bakmıyor.

Öte yandan Almanya'da vaka artışı devam ediyor. Bu sabah yedi günlük insidans değerinin ülke genelinde ilk kez 400'ün üzerine çıktığı açıklandı.

dpa/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
PARTNER Otel mutfağında taciz şoku! Hepsini tek tek anlattı Otel mutfağında taciz şoku! Hepsini tek tek anlattı
Yasak aşk dehşetinde yeni detaylar! "Geçen sefer çok güzeldi"Yasak aşk dehşetinde yeni detaylar! "Geçen sefer çok güzeldi"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Fatih Terim'e tarihi ceza!

Fatih Terim'e tarihi ceza!

Dikkat! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Dikkat! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Beklenen buluşma gerçekleşti! Flaş sözler

Beklenen buluşma gerçekleşti! Flaş sözler

Ronaldo makineye bağladı! Yine rekor kırdı

Ronaldo makineye bağladı! Yine rekor kırdı

Messi'den geri dönüş sinyali

Messi'den geri dönüş sinyali

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

Dünyada bir ilk olan gemi suya indi!

Dünyada bir ilk olan gemi suya indi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.