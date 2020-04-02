Almanya’da korona mağdurlarına devlet yardımı

İki günde kamu bütçesinden aktarılan yardımın miktarı 1,3 milyar euro.Alman devletinin, korona krizinden etkilenen küçük işletmeler ve serbest çalışanlara yönelik acil yardımları, hak sahiplerine ödenmeye başlandı. 16 eyaletten oluşan Almanya’da, sadece dokuz eyalette, iki gün içinde 370 binden fazla başvurunun kabul edildiği bildirildi. Onaylanan başvuruların sahiplerine iki günde 1,3 milyar euro ödeme yapıldı.

Eyaletlerden gelen bilgilere göre söz konusu devlet yardımına en çok, beş kişiden daha az personeli olan küçük işletmeler ile serbest meslek sahipleri başvuruyor. Bazı eyaletlerde yoğun talep nedeniyle aksaklıklar yaşandığı ancak birçok eyalet idaresinin, ilgili kurumlara acil ek personel tahsis etmesi ile bu aksaklıkların giderilmeye çalışıldığı belirtildi. Bu bağlamda örneğin Bremen eyaletinde, korona krizinden önce iki kişinin çalıştığı ilgili kamu yardımı başvurularının değerlendirildiği birimdeki personel sayısı geçici olarak 60'a çıkarıldı.

İşletmelere 15 bin euroya kadar yardım