Almanya'da korona önlemleri gevşetiliyor

Satış alanı 800 metrekareden az olan dükkanların açılmasına izin veriliyor.Almanya'da bugün satış alanı 800 metrekareye kadar olan dükkan ve mağazalar belirli koşullar altında yeniden açılıyor. Ancak son kararın yine de eyalet yönetimlerine ait olduğu ve fiziksel mesafe kurallarının halen geçerli olduğu belirtildi.

Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun da kısıtlamaların gevşetilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, halkı yeni dönemde disiplinli olmaya çağırarak "Evde kalmakta olduğu gibi disiplinli olmayı diğer alanlara taşımamız gerekiyor" dedi.

Vaka sayılarının tekrar yükselmesi halinde yeniden kısıtlama gerekebileceğini belirten Braun, "pandemi ile normal yaşamın bir öğrenme süreci olduğunu ve kamuya açık alanda, işyerleri ve okullarda hijyen ve mesafe kurallarını gündelik hayata adapte etme disiplinini geliştirmek gerektiğini" söyledi. Braun, bu ne kadar iyi başarılırsa normal hayata o kadar çabuk dönülebileceğini kaydetti.

Büyük mağazalar kapalı

Alman hükümetinin eyalet yönetimleri ile birlikte aldığı karar uyarınca insanları kent merkezine çekip kalabalık gruplar oluşmasına neden olabilecek büyük alışveriş mağazaları, alışveriş merkezleri ile mobilya mağazalarının bir süre daha kapalı kalmasına karar verilmişti. Ancak kitapçı, oto galeri ve bisiklet mağazaları ise büyüklük sınırlaması getirilmeden açabiliyor.