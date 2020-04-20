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Almanya'da korona önlemleri gevşetiliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 20.04.2020 10:51 | Son Güncelleme

Almanya'da çok sayıda eyalette bugünden itibaren korona salgını nedeniyle kapalı olan dükkan ve mağazaların bir kısmı yeniden açılıyor.

Satış alanı 800 metrekareden az olan dükkanların açılmasına izin veriliyor.Almanya'da bugün satış alanı 800 metrekareye kadar olan dükkan ve mağazalar belirli koşullar altında yeniden açılıyor. Ancak son kararın yine de eyalet yönetimlerine ait olduğu ve fiziksel mesafe kurallarının halen geçerli olduğu belirtildi.

Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun da kısıtlamaların gevşetilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, halkı yeni dönemde disiplinli olmaya çağırarak "Evde kalmakta olduğu gibi disiplinli olmayı diğer alanlara taşımamız gerekiyor" dedi.

Vaka sayılarının tekrar yükselmesi halinde yeniden kısıtlama gerekebileceğini belirten Braun, "pandemi ile normal yaşamın bir öğrenme süreci olduğunu ve kamuya açık alanda, işyerleri ve okullarda hijyen ve mesafe kurallarını gündelik hayata adapte etme disiplinini geliştirmek gerektiğini" söyledi. Braun, bu ne kadar iyi başarılırsa normal hayata o kadar çabuk dönülebileceğini kaydetti.

Büyük mağazalar kapalı

Alman hükümetinin eyalet yönetimleri ile birlikte aldığı karar uyarınca insanları kent merkezine çekip kalabalık gruplar oluşmasına neden olabilecek büyük alışveriş mağazaları, alışveriş merkezleri ile mobilya mağazalarının bir süre daha kapalı kalmasına karar verilmişti. Ancak kitapçı, oto galeri ve bisiklet mağazaları ise büyüklük sınırlaması getirilmeden açabiliyor.

Sachsen eyaletinde ise ayrıca son sınıf öğrencileri bugün okula dönüyor. Berlin ve Brandenburg eyaletlerinde ise lise bitirme sınavları bugün başlıyor. Başkentte bugün ayrıca kreşlerin açılmasını görüşmek için bir çalışma grubu toplanacak. Birçok ebeveynin çalışamadığı ve halen çocuklarının bakımını sürdürmek zorunda olduğu bildiriliyor.

Öte yandan Almanya'da giderek daha fazla kişi koruyucu maske takmaya başladı. Bugünden itibaren Sachsen eyaletinde otobüs, tren ve dükkanlarda maske zorunluluğu getiriliyor. Wolfsburg ve Jena şehirlerinde bu zorunluluk daha önce getirilmişti.

Okullar 4 Mayıs'ta açılıyor

Almanya'da yaklaşan lise bitirme sınavlarına girecek öğrenciler istisnaî olarak önümüzdeki haftadan itibaren eğitime başlayacak. Ancak Almanya'da genel olarak okullar ve üniversiteler 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılacak. Öncelikle geçiş senesinde olan lise son sınıflar ve ilkokul son sınıf öğrencileri eğitime başlayacak.

Öğrenciler yeterli mesafenin sağlanacağı küçük gruplar halinde ders yapacak ve okullarda temizlik olanakları iyileştirilecek. Eğitime tam olarak ne zaman başlanacağının ayrıntılarını ise eyalet yönetimleri belirleyecek. Üniversite ve yüksekokullardaki kütüphaneler belirlenen koşullar altında yeniden hizmet verebilecek. Üniversite öğrencilerinin sınavları yapılacak ve virüsten korunma olanakları olan iş yerlerinde meslek eğitimlerine de devam edebilecekler.

dpa / SSB, HS

©️ Deutsche Welle Türkçe

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