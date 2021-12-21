Almanya'da korona önlemleri protesto edildi

Göstericiler maske takmadı, mesafe kurallarına da uymadı. En kalabalık gösterilerin yapıldığı eyalette ise yoğun bakımlar alarm veriyor.Almanya'nın bir çok kentinde federal hükümetin korona politikasına yönelik protesto gösterileri düzenlendi.

Emniyet birimlerinden yapılan açıklamaya göre Pazartesi akşam saatlerinde 20 kadar şehirde resmi izin alınmadan düzenlenen protesto gösterilerine binlerce kişi katıldı.

Bazı gösterilerde polisle protestocular arasında gerginlik yaşandı.

Aşağı Saksonya eyaletinde Wolfsburg şehir merkezinde izinsiz toplanan kalabalıktan bir kişi, polise saldırdı. Saldırgan hakkında yasal işlem başlatılırken, polisin saldırıyı yara almadan atlattığı bildirildi. Wolfsburg'daki gösteriye 850 civarında kişinin katıldığı ve gösteri nedeniyle akşam saatlerinde şehir içi trafiğinin tıkandığı bildirildi.

Wilhelmshaven'deki gösteride ise korona kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 150'ye yakın protestocu hakkında cezai işlem yapıldı.

Bazı kentlerde gösteriler engellendi

Saksonya eyaletinde bazı kentlerde polis izinsiz düzenlenen protestoları engelledi. Grimma, Torgau ve Hoyersverda kentlerinde izinsiz toplantılar polis tarafından dağıtıldı. Ancak polisten alınan bilgiye göre başta Chemnitz olmak üzere bir çok şehirdeki gösteri, geçen haftaya oranla daha az katılımla gerçekleşti.

En kalabalık gösteriler ise ülkenin doğu eyaletlerinde düzenlendi.

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde korona önlemlerine ve aşıların zorunlu olmasına yönelik planlara karşı düzenlenen protestolara katılanların sayısı geçen haftalara oranla arttı. Rostock, Neubrandenburg ve Müritz'de geniş katılımlı protestolar düzenlendi.

Schwerin'de ise protestocular yetkililerin uyarılarına rağmen koruyucu maske takmamakta ısrar etti ve sosyal mesafe kurallarına uymadı. Yüzlerce insanın protesto yürüyüşü için toplandığı Griffin Ormanı'nda da benzer manzaralar görüldü.

En fazla katılımın olduğu Rostock'taki gösteriye 10 bine yakın kişinin geldiği belirtildi. Polis bu gösterinin de izinsiz olarak gerkçekleştiğini aktardı. Protestocular ve polisler arasında küçük çaplı çatışmalar yaşandı. Belediye binasının önünde toplanan bir grup ise belediye başkanı ile görüşmek istediklerini dile getirdiler. Ancak o saatte belediye başkanın binada olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

Bu arada korona önlemlerine karşı kalabalık gösterilere sahne olan Mecklenburg-Vorpommern'de Covid-19 hastaları için ayrılan yoğun bakım yataklarının tamamen dolu olduğu açıklandı.

Eyalet yetkilileri Pazartesi günü yoğun bakımda 100 Covid-19 hastasının tedavi altında tutulduğunu, bu sayının bir önceki gün ise 96 olduğunu belirttiler. Hastanelerde tedavi gören Covid-19 vaka sayısının ise pazar gününden bu yana 28 artarak, 415'e yükseldiği bilgisi verildi.

Karşıt gösteriler de yapıldı

Öte yandan önlemlerin protesto edildiği gösterilere yöneik karşıt etkinlikler de yapıldı. Freiberg'de bazı Federal Meclis üyelerinin de katıldığı "Korku yerine mantık" sloganıyla bir gösteri düzenlendi. Gösteride konuşmacılar önlemlerin önemine vurgu yaparken, aşıların gerekliliğini de bir kez daha dile getirdiler.

dpa/TY,BÖ

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