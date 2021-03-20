Almanya’da korona önlemleri protestosunda arbede

Eylemlerde gözaltına alınanlar oldu.Almanya'nın Kassel kentinde korona önlemlerini protesto gösterisinde eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı. Emniyet, binlerce kişinin katıldığı gösterilere yalnızca fiziki mesafe kuralları gözetilmek şartıyla iki noktada izin verildiğini, ancak göstericilerin eylemi şehir merkezine taşıdığını ve yetkililerin talimatlarına uymadığını açıkladı. Polisin eylemcilere copla ve biber gazıyla müdahale ettiği eylemde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Eyleme "Querdenker" olarak adlandırılan gruptan protestocuların da katıldığı ve karşı göstericilerle de çatışmaların yaşandığı belirtildi.

"Querdenker" iç istihbaratın radarında

Bavyera eyaletinde Anayasayı Koruma’dan sorumlu Eyalet Dairesi’nin "Querdenker Haraketi"nin bazı ögelerini izlemeye aldığı belirtilmişti. Eyaletin Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, çarşamba günü yaptığı açıklamada, devlet kurumlarına, devlet yapısına ya da temsilcilerine karşı şiddet eylemleri çağrısı yapan ya da bu eylemlere katılan tekil şahısları ya da grupları izlemeyi amaçladıklarını ifade etmişti.