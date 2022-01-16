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Almanya’da korona önlemlerine karşı çıkanlar yine sokaktaydı

16.01.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumartesi günü Almanya’nın birçok kentinde korona önlemlerini protesto edenler yine bir araya geldi.

Almanya’da korona önlemlerine karşı çıkanlar yine sokaktaydı

Kimi kentlerde karşı gösteriler de düzenlendi.Almanya'nın birçok kenti, bir kez daha korona önlemlerine karşı düzenlenen gösterilere sahne oldu. Cumartesi günü düzenlenen gösterilerde, çok sayıda eylemci başta Hamburg, Düsseldorf, Schwerin ve Fürth olmak üzere, farklı şehirlerde düzenlenen büyük çaplı gösterilere katıldı. Eylemler genel anlamda barışçıl geçerken, kimi eylemlerde maske zorunluluğu düzenlemesine uyulmadığı gözlendi.

Hamburg'ta bir gösteriye getirilen mahkeme yasağına rağmen kararlaştırılan eylem yerine binlerce kişinin geldiği, eylemcilerin ellerindeki dövizleri göstererek slogan atmaya başlamaları üzerine polisin eylemi dağıttığı belirtildi. Kentte düzenlenen ve yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı diğer üç izinli gösterinin ise barışçıl geçtiği ifade edildi.

Hamburg'un merkezinde ise yaklaşık 3 bin 500 kişinin katıldığı bir karşı eylem düzenlendi. Aşırı sağa karşı bir oluşumun çağrısıyla düzenlenen eylemde ‘'Komplo teorileri yerine dayanışma ve aydınlatma'' çağrısı yapıldı.

Düsseldorf'ta ise korona önlemlerine karşı düzenlenen eyleme yaklaşık 7 bin kişi katıldı. Kentte maske zorunluluğuna uymayan bazı göstericiler hakkında işlem yapılırken, üzerinde bıçak taşıdığı tespit edilen bir eylemcinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Schwerin'de de izinli bir gösteride yaklaşık bin kişinin bir araya geldiği, yaklaşık 20 kişinin ise karşı gösteri düzenlendiği belirtildi.

Almanya'daki korona önlemlerine karşı düzenlenen gösterilerde aşırı sağcı grupların da boy göstermesi nedeniyle başta antifaşist oluşumlar olmak üzere farklı gruplarca sık sık bu eylemlere karşı gösteriler düzenleniyor.

dpa/SÖ, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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