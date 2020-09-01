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Almanya’da korona protestolarında radikalleşme endişesi

01.09.2020 17:44 | Son Güncelleme

Berlin'de geçtiğimiz cumartesi koronavirüs salgını ile ilgili tedbirlere karşı gösterilere çok sayıda aşırı sağcının da katılması ve büyük bir grubun parlamentoya girme teşebbüsü Almanya'da tartışılmaya devam ediliyor.

Almanya’da korona protestolarında radikalleşme endişesi

Almanya'nın başkenti Berlin'de Cumartesi günü koronavirüse karşı alınan tedbirleri protesto için düzenlenen gösteri sırasında bir grup göstericinin, parlamento binası Reichstag'a girmeye çalışmasına ilişkin tartışmalar ve tepkiler sürüyor.

Alman Polis Sendikası (GdP) Başkan Yardımcısı Jörg Radek, Funke Medya Grubu‘na yaptığı açıklamada aşırı sağcıların, söz konusu koronavirüs tedbirlerini protesto hareketini "üstlenme" sürecinde olduğunu söyleyerek korona protestolarının "masumiyetini kaybettiğini" belirtti.

GdP Başkan Yardımcısı Radek, aşırı sağcı grupların korona protestolarında yerini sağlamlaştırdığını söyleyerek bununla İslam karşıtı Pegida grubu arasında benzerlik olduğunu kaydetti. Radek korona protestolarına katılmaya devam edeceklerin bu aşırı sağcı gruplarla beraber protesto yapmak isteyip istemediklerini düşünmeleri gerektiğini söyledi.

Antisemitizm uyarısı

Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster de protesto gösterilerinde artan antisemitizm konusunda uyardı. Schuster protestoculara seslenerek, "Kimin sizinle birlikte yürüdüğünü veya kiminle beraber yürüdüğünüzü bilmeniz lazım" ifadelerini kullandı. Bild gazetesine konuşan Schuster, insanların "bu tür protestolara katıldıklarında antisemitizm argümanlarını dolaylı olarak desteklediklerini bilmeleri" gerektiğini söyledi.

Schuster koronavirüs nedeniyle, "antisemitizm komplo teorilerinin tekrar körüklendiğini" belirtti. Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Berlin'deki protestocuların hepsinin aşırı sağcı olmadığını ancak "onlarla aynı cephede yer aldıklarını" ifade etti.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz cumartesi günü Berlin'de koronavirüs salgını tedbirlerine karşı çok sayıda gösteri düzenlenmişti. "Özgürlük ve Halk Demokrasisi İçin" sloganı ile Reichstag yakınlarında düzenlenen gösteri sırasında aralarında aşırı sağcıların da bulunduğu 300 ila 400 kadar gösterici bina önündeki barikatları aşarak Reichstag'ın merdivenlerine ulaşmış, ancak polisin müdahalesi ile göstericilerin binaya girmesi engellenmişti.

Göstercilerden bazıları Alman İmparatorluğu ve Nazi Almanyası'nda kullanılan siyah, beyaz ve kırmızı renkli Prusya İmparatorluğu bayrağı açmış, polis göstericileri dağıtarak alandan uzaklaştırmıştı. Alman hükümeti, olayları "utanç verici" olarak nitelendiriyor.

Berlin polisinin verdiği bilgilere göre, gösteriler sırasında güvenliğin ve korona tedbirlerine uyulmasının sağlanması için, yaklaşık 3 bin polis memuru görev yaptı. Gösterilerde, 316 kişi gözaltına alınırken, 33 polis memuru çıkan olaylarda yaralandı.

Berlin polisi, geçen hafta korona tedbirlerine uyulmayabileceği gerekçesiyle gösterilere izin vermemiş, ancak ilgili mahkeme gösteri ve toplantı yapma hakkına işaret ederek gösterilerin düzenlenmesine onay vermişti.

AFP,DW / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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