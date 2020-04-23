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Almanya'da korona siyasetine destek azalıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 23.04.2020 08:10 | Son Güncelleme

Almanya’da yapılan bir ankete göre toplum, koronavirüs kısıtlamalarını desteklemeye devam ediyor.

Almanya'da korona siyasetine destek azalıyor

Ancak bu destek giderek azalıyor.Almanya'da koronavirüs nedeniyle getirilen kısıtlamalar bu hafta birçok eyalette gevşetilmeye başlandı. Pazartesi günü 800 metrekareden küçük dükkanlar açıldı. Okullar ve üniversiteler 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılacak. Ancak fiziksel temas ve sosyal aktivitelerle ilgili kısıtlamaların ilk etapta 3 Mayıs'a kadar yürürlükte kalacağı açıklanmıştı.

Bu bağlamda sosyal kısıtlamalara halkın desteğini ölçmek için yapılan bir anketin sonuçları açıklandı.

Infratest dimap'in anketine göre sosyal mesafe kısıtlamalarını toplumun yüzde 74'ü destekliyor. Funke Medya Grubu gazetelerinde yer alan anket böylece, Mart ayının son haftasında federal ve eyalet hükümetlerinin aldığı tedbirlere verilen yüzde 87 oranındaki halk desteğinin azaldığını ortaya koydu.

Yüzde 56 akıllı telefon uygulamasına sıcak bakıyor

Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (DIW) tarafından Infratest dimap'e yaptırılan güncel ankete katılanların yüzde 18'i ise kısıtlamaları "abartılı" bulduğunu söyledi. Bu rakam Paskalya öncesinde yüzde 14 seviyesindeydi.

Ankette kişisel sağlığı için endişe edenlerin oranı yüzde 19 olarak açıklandı. Bu rakam da Mart ayı sonunda yüzde 25 seviyesindeydi. Öte yandan bin kişinin katılımı ile yapılan ankete katılanların yüzde 56'sı koronavirüsün bulaşma zincirini takip eden bir akıllı telefon uygulamasını yüklemeye sıcak bakıyor.

AFP / SSB, ET

©️ Deutsche Welle Türkçe

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