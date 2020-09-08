Almanya'da korona yardımlarında milyonlarca euroluk usulsüzlük

Ülkede usulsüzlüklerle bağlantılı 6 bin 900 soruşturma yürütülüyor.Almanya'da korona yardımlarını usulsüz alanların eyaletlere maliyetinin milyonlarca euro olduğu belirtildi. Protestan Haber Ajansı'nın (epd) eyaletlerin adalet bakanlıkları ile savcılıklarında yaptığı anket, korona yardımlarında milyonlarca euroluk dolandırıcılık yapıldığını gösterdi. Buna göre, Bavyera eyaletinde ödenen yardımlarda yapılan dolandırıcılığın yol açtığı zarar Mayıs ayı sonunda 1 milyon 700 bin euro civarındaydı. Henüz ödemesi yapılmayan yardım başvurularında ise şüpheli vakaların toplamının 2 milyon 200 bin euroya ulaştığı kaydedildi.

Yardım alanların yaptığı usulsüzlükler nedeniyle Saksonya eyaletinde zararın 5 milyon 100 bin euro, Aşağı Saksonya'da ise bu zararın 6 milyon 500 bin euro olduğu tahmin ediliyor.

Schleswig-Holstein eyaletinde, yetkililerin verdiği bilgiye göre, 241 başvuruda dolandırıcılık tespit edildiği, zararın başvuru başına 2 bin 500 ile 15 bin euro arasında değiştiği kaydedildi. Almanya'nın diğer eyaletlerinde ise yetkililerin kesin rakamlar veremediği belirtildi.