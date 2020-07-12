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Almanya'da koronavirüs aşı testine gönüllü denek akını

12.07.2020 15:08 | Son Güncelleme

Tübingen’de yürütülen koronavirüs aşı çalışmalarına katılmak için 4 bin kişi gönüllü denek olarak başvurdu.

Almanya'da koronavirüs aşı testine gönüllü denek akını

Araştırma yöneticisi, böyle bir "lüks" ile daha önce karşılaşmadıklarını söyledi.Almanya'daki Tübingen Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yürütülen yeni tip koronavirüs aşısının klinik deneylerinde katılmak için yaklaşık 4 bin kişi gönüllü denek olarak başvuruda bulundu.

Araştırma yöneticisi Prof. Dr. Peter Kremsner, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Daha önce hiçbir klinik çalışmada karşılaşmadığımız bir lüks içerisindeyiz. Normalde harıl harıl denek aramak zorunda kalırız" diye konuştu.

Şu ana kadar yaklaşık 50 kişiye yapılan aşının toplamda 168 kişi üzerinde denenmesi planlanıyor. Aşı denemesi Almanya'nın Tübingen, Hannover ve Münih kentlerinin yanı sıra ve Belçika'nın Gent şehrinde yapılacak. "Birinci evre" çalışmalarında olumlu sonuç elde edildiği takdirde, çalışmalar daha fazla kişiyle yürütülecek.

Yan etki tespit edilmedi

Tübingen Üniversitesi'ndeki klinik çalışma, Haziran ayı ortasında başlamıştı. Çalışma kapsamında Alman biyoteknoloji firması CureVac'ın geliştirdiği aşının insanlar tarafından tolere edilip edilemeyeceği araştırılıyor. Araştırma yöneticisi Peter Kremsner tarafından aktarılan bilgilere göre, henüz herhangi bir yan etki gözlemlenmiş değil. "Şu ana kadar her şeyin yolunda olduğunu" belirten Kremsner, olumlu veya olumsuz herhangi bir sarsıcı keşfin söz konusu olmadığının altını çizdi.

Kremsner, klinik testlerin başlatılmasının ardından Haziran ayı ortasında yaptığı açıklamada da, ilk sonuçların iki ay içinde alınabileceğini söylemişti.

Yapılan çalışmalarda, "mRNA" adı verilen aşı maddesi kullanılıyor. mRNA, insan vücudunun protein üretim sürecinde rol oynayan, bir tür haberci molekül.

CureVac firması, ABD Başkanı Donald Trump'ın firmanın geliştirdiği aşının haklarını satın almak istediği iddialarıyla gündeme gelmişti. Olay Almanya ile ABD arasında gerginliğe neden olmuş, Alman Ekonomi Bakanı Peter Altmaier "Almanya satılık değildir" açıklamasında bulunmuştu. Daha sonra Alman hükümeti, CureVac'a hissedar olmuştu.

CureVac, Mainz merkezli Biontech'in ardından koronavirüs aşısı için izin alan ikinci Alman firması.

dpa/BÜ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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