Almanya'da koronavirüs aşısı merkezleri kuruluyor

Sağlık Bakanı Spahn toplumun büyük bir kesiminin en az altı ayda aşılanabileceğini söyledi.Almanya, koronavirüs aşısının gelecek yılın başlarında bulunacağından yola çıkarak ülke çapında aşı merkezleri kurulması için hazırlıklara başladı.

Bild gazetesinin haberine göre federal hükümet eyalet yönetimlerine bu hafta gönderdiği mektupta, 10 Kasım tarihine kadar aşı merkezi kurulmasını istedikleri yerlerin adreslerini göndermesini istedi. Ülke çapında 60 merkezin kurulması planlanıyor. Aşının eksi 78 derece depolanması gerektiği ve aile doktorlarının muayenehanelerinde buna uygun ekipman bulunmadığı için özel aşı merkezlerinin kurulmasının zorunlu olduğu belirtiliyor.

Spahn: Aşılama altı ay alır

Sağlık Bakanı Jens Spahn ise toplumun çoğunluğunun aşılanmasının en az altı ay süreceğini tahmin ediyor. Spiegel'e bir açıklama yapan Spahn, aşı hazır olur olmaz "altı ya da yedi ayda aşı olmak isteyenlerin büyük bir kısmı aşılanabilir" şeklinde konuştu. Spahn koronavirüs aşısının mecburi olmayacağını da sözlerine ekledi.