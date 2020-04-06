Almanya'da koronavirüs günlerinde yoksullar

Dar gelirliler bu olağanüstü dönemden daha çok etkileniyor."Hadi bakalım hepiniz çıkın ama dikkat araba geliyor" diye çocuklarına seslenen Nicole Becker onlarla kısa bir gezinti yapmak istiyor. Nicole iki küçük çocuğunun elinden tutuyor, diğer üç çocuğu ise peşinden geliyor. 70 metrekarelik evde beş çocukla yaşayan Nicole korona krizi yüzünden onlarla sadece kısa gezintiler yapabiliyor. Almanya’da okul ve yuvalar kapalı olduğu için çoğunlukla evdeler. Nicole Becker için bu, stresli bir durum: "Alanımız çok dar. Beş çocukla toplam dört odalı bir evdeyiz. Bu çok stresli ve çok gürültülü. Bu kadar çocukla öyle olur tabii. Çok yaramazlık yapıyorlar ve kavga ediyorlar."

32 yaşındaki Nicole durumunu anlatırken bir gözü de çocuklarında. "Bırak onu Pascal" diyerek en büyük çocuğunun kocaman bir dal ile ağaca vurmasını engellemeye çalışıyor.

Nicole 12 yıl önce ilk çocuğunu dünyaya getirdiğinden beri işsiz. Bir sene önce eşinden ayrılmış. Ayrıldıklarından beri kocası nafaka ödemediği için maddi durumu kötü. Korona krizi ailenin para sıkıntısını daha da artırmış: "Eskiden beş çocuğum okulda öğleden sonra ücretsiz yemek yiyordu. Şimdi ise bütün gün evdeler günde birkaç kez sofraya yemek koymam gerekiyor" diyerek içinde bulunduğu güç durumu anlatıyor. Ayrıca salgın nedeniyle ucuz gıdalar kapışılıyor, hatta bazen hiç bulunmuyor. Bu yüzden Nicole'in alışveriş masrafı 500 euro artmış. Bu, eline ayda bin 800 euro geçen biri için yüksek bir miktar. Yakında biriktirdiklerini harcaması gerekeceğini söyleyen Nicole'in bakışları yere kayıyor.