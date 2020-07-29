Almanya'da koronavirüs hastalarının beşte biri öldü

Buna göre entübe hastalarda ölüm oranı yüzde 53'lere ulaşıyor.Almanya'da yürütülen bir araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle hastanelerde tedavi gören kişilerin yaklaşık beşte biri hastalığı atlatamayarak hayatını kaybetti. Koronavirüs tedavisine ilişkin bütün Almanya'yı büyüteç altına alan ilk araştırma olma özelliğine sahip çalışmanın sonuçlarına göre, ölüm oranı, suni solunum yaptırılan entübe hastalar arasında yüzde 53 ile çok yüksek.

Hastanelerde tedavi edilenler arasında entübe hastaların oranı yüzde 17 ve bu hastalar arasındaki ölüm oranı yüzde 53 olarak kaydedilirken, solunum cihazına bağlanmayan hastalar arasındaki ölüm oranı ise yüzde 16 olarak belirlendi.

Araştırma kapsamında Berlin Teknik Üniversitesi, sağlık sigortası şirketi AOK'nın Bilim Enstitüsü ve Almanya Yoğun Bakım ve Acil Servis Birliği, yaklaşık 10 bin Covid-19 hastasının verilerini değerlendirdi. Hastaların, 26 Şubat- 19 Nisan 2020 tarihleri arasında 920 hastanede tedavi altına alınanlardan oluştuğu bildirdi.