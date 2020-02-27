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Almanya'da koronavirüs nedeniyle 300 karnavalcı aranıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 27.02.2020 11:23 | Son Güncelleme

Almanya’nın Heinsberg kasabasındaki bir karnaval kutlamasına katılan 300 kişi koronavirüs bulaşmış olabileceği şüphesiyle aranıyor.

Almanya'da koronavirüs nedeniyle 300 karnavalcı aranıyor

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Heinsberg kasabasında koronavirüse yakalananların sayısı 5'e yükseldi. Heinsberg'de virüs ilk kez evli bir çiftte tespit edilmiş ve çift Düsseldorf Üniversite Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Çarşamba günü bu çiftle teması olan üç kişide daha virüs tespit edildiği öğrenildi. Yetkililer bunun üzerin 15 Şubat tarihinde çiftin Heinsberg'de katıldığı karnaval kutlamasına katılan herkesin derhal kendileriyle irtibat kurmasını istedi.

Kapalı mekanda yapılan kutlamaya yaklaşık 300 kişinin katıldığı belirtiliyor. Salonda bulunanların aileleri ile birlikte 14 gün boyunca evde karantina altına alınması gerekiyor. Yetkililer bu kişilerden kendi başlarına doktora ya da hastaneye gitmemelerini ve kendileriyle irtibata geçmelerini istedi.

Vakalar artıyor

Mönchengladbach kentinde de hastanede görevli bir doktorda yeni koronavirüs tespit edildi. Doktorun da Heinsberg'de ikamet ettiği belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı sözkonusu doktorun Heinsberg'deki sayılan yeni üç vaka arasında olup olmadığını henüz teyit tmedi.

Ülkenin güneybatısındaki Baden-Württemberg eyaletinde de dört kişide koronavirüs tespit edildi. Rheinland-Pfalz eyaletinde de 41 yaşındaki bir havacı asker virüse yakalandı. Askerin Koblenz kentindeki Federal Ordu Merkez Hastanesi'nde koronavirüs nedeniyle tedavi altına alındı. Ordudan yapılan açıklamada grip benzeri belirtiler taşıyan askerin "iyi durumda olduğu" belirtildi.

Sağlık Bakanı Jens Spahn Almanya'nın "bir koronavirüs salgınının başında olduğunu" söyledi. Spahn seyahat kısıtlamaları ya da büyük etkinliklerin yasaklanması gibi uygulamaların ise henüz gerekli olmadığını ifade etti.

AFP, dpa / EC, GA

©Deutsche Welle Türkçe

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