Almanya'da koronavirüs nedeniyle 300 karnavalcı aranıyor

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Heinsberg kasabasında koronavirüse yakalananların sayısı 5'e yükseldi. Heinsberg'de virüs ilk kez evli bir çiftte tespit edilmiş ve çift Düsseldorf Üniversite Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Çarşamba günü bu çiftle teması olan üç kişide daha virüs tespit edildiği öğrenildi. Yetkililer bunun üzerin 15 Şubat tarihinde çiftin Heinsberg'de katıldığı karnaval kutlamasına katılan herkesin derhal kendileriyle irtibat kurmasını istedi.

Kapalı mekanda yapılan kutlamaya yaklaşık 300 kişinin katıldığı belirtiliyor. Salonda bulunanların aileleri ile birlikte 14 gün boyunca evde karantina altına alınması gerekiyor. Yetkililer bu kişilerden kendi başlarına doktora ya da hastaneye gitmemelerini ve kendileriyle irtibata geçmelerini istedi.

Vakalar artıyor

Mönchengladbach kentinde de hastanede görevli bir doktorda yeni koronavirüs tespit edildi. Doktorun da Heinsberg'de ikamet ettiği belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı sözkonusu doktorun Heinsberg'deki sayılan yeni üç vaka arasında olup olmadığını henüz teyit tmedi.