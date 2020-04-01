HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'da koronavirüs nedeniyle Suriye'den Türkiye'ye göç dalgası endişesi

Almanya'da koronavirüs nedeniyle Suriye'den Türkiye'ye göç dalgası endişesi

DÜNYA HABERLERİ  | 01.04.2020 22:09 | Son Güncelleme

Alman hükümetinin koronavirüs nedeniyle yeni bir göç dalgasının oluşmasından endişe ettiği bildirildi.

Almanya'da koronavirüs nedeniyle Suriye'den Türkiye'ye göç dalgası endişesi

Alman Spiegel dergisi, hükümetin Suriye'den Türkiye'ye yönelik yeni bir göç beklediğini yazdı.Almanya'da yayınlanan haftalık haber dergisi Spiegel'in Alman hükümetinin gizli raporuna dayandırdığı haberinde koronavirüs vakalarının artması halinde Suriye'den Türkiye'ye yönelik yeni bir kitlesel göçten endişe edildiği bilgisine yer verildi. Dergi, gizli belgede, “Covid-19 vakalarının sınır bölgelerinde artması Türkiye ve Avrupa Birliği'ne doğru yeniden kaçışlara yol açabilir” ifadelerinin kullanıldığını yazdı.

Spiegel Suriye'deki resmi açıklamalarda vaka sayısının hayli düşük olarak gösterilmesine karşın bölgeden gelen haberlerin bu bilgileri yalanladığına dikkat çekti. Spiegel, Şam'da doktor olarak çalışan bir kadının sadece görev yaptığı hastenede 50 kişinin koronavirüs nedeniyle öldüğü bilgisini verdiğini yazdı. Dergiye açıklama yapan doktor, “Yeterli ilacımız yok. Hastaları karantinaya alacak yerimiz yok. İnsanlar ölüyor. Ve sonra onların zatürreye yakalandıkları söyleniyor” diye konuştu.

Spiegel ve "Syria in Context" adlı internet portalı tarafından yapılan araştırmaya göre Covid-19 Suriye'de de hızla yayılıyor. Ancak hükümetin bu konuda konuşmayı yasakladığı için salgınla ilgili gerçeklerin gün yüzüne çıkmadığı kaydedildi.

Gizli raporda yer alan bilgilere göre koronavirüs salgını Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yarayacak. Raporda Esad'ın olası bir salgın karşısında Avrupalıların yeni bir göç dalgasının oluşacağı yönündeki korkularını istismar ettiğine dikkat çekilerek, “Böylece uluslararası yaptırımların bir kısımın kalkması ve halka yardım ulaştırılması amaçlanıyor” görüşü dile getirildi.

KNA/TY,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKorona bunu da yaptırdı!Korona bunu da yaptırdı!
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bini aştıFransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bini aştı
Gören şaştı kaldı! Koronavirüs maskesiyle yollara düştüGören şaştı kaldı! Koronavirüs maskesiyle yollara düştü

En Çok Okunan Haberler

Erkan Petekkaya'nın dizisi Gel Dese Aşk için flaş karar

Erkan Petekkaya'nın dizisi Gel Dese Aşk için flaş karar

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Beyaz Saray'dan korkunç tahmin: 100 ila 200 bin kişi ölecek

Beyaz Saray'dan korkunç tahmin: 100 ila 200 bin kişi ölecek

ABD'de skandal olay! Dile getireni 'kovmakla' tehdit ettiler

ABD'de skandal olay! Dile getireni 'kovmakla' tehdit ettiler

Karantinadaki uçak gemisinin kaptanının mektubu basına sızdı

Karantinadaki uçak gemisinin kaptanının mektubu basına sızdı

İlginizi Çekebilir

Kenevirden maske için sıraya girdiler

Kenevirden maske için sıraya girdiler

Korkutan koronavirüs açıklaması: Herkesi kurtaramayacağız

Korkutan koronavirüs açıklaması: Herkesi kurtaramayacağız

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İtalya'da koronavirüs salgınıyla ilgili çarpıcı iddia!

İtalya'da koronavirüs salgınıyla ilgili çarpıcı iddia!

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı kentte isyan!

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı kentte isyan!

Diğer Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İtalya Başbakanı Conte’ye mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İtalya Başbakanı'na mektup

Fransa'da Kovid-19 (koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bini aştı

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bini aştı

Trump'tan İran'a uyarı: Saldırırsan bedeli ağır olur

Trump'tan İran'a uyarı: Saldırırsan bedeli ağır olur

ABD istihbaratı rapor hazırladı! Koronavirüs salgınıyla ilgili flaş Çin iddiası

Koronavirüs salgınıyla ilgili flaş Çin iddiası

ABD Başkan Yardımcısı Pence: Hazirana kadar virüsü ardımızda bırakmış olabiliriz

ABD'den dikkat çeken koronavirüs tahmini: Haziran ayına kadar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.