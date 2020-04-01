Almanya'da koronavirüs nedeniyle Suriye'den Türkiye'ye göç dalgası endişesi

Spiegel Suriye'deki resmi açıklamalarda vaka sayısının hayli düşük olarak gösterilmesine karşın bölgeden gelen haberlerin bu bilgileri yalanladığına dikkat çekti. Spiegel, Şam'da doktor olarak çalışan bir kadının sadece görev yaptığı hastenede 50 kişinin koronavirüs nedeniyle öldüğü bilgisini verdiğini yazdı. Dergiye açıklama yapan doktor, “Yeterli ilacımız yok. Hastaları karantinaya alacak yerimiz yok. İnsanlar ölüyor. Ve sonra onların zatürreye yakalandıkları söyleniyor” diye konuştu.

Alman Spiegel dergisi, hükümetin Suriye'den Türkiye'ye yönelik yeni bir göç beklediğini yazdı.Almanya'da yayınlanan haftalık haber dergisi Spiegel'in Alman hükümetinin gizli raporuna dayandırdığı haberinde koronavirüs vakalarının artması halinde Suriye'den Türkiye'ye yönelik yeni bir kitlesel göçten endişe edildiği bilgisine yer verildi. Dergi, gizli belgede, “Covid-19 vakalarının sınır bölgelerinde artması Türkiye ve Avrupa Birliği'ne doğru yeniden kaçışlara yol açabilir” ifadelerinin kullanıldığını yazdı.

Spiegel ve "Syria in Context" adlı internet portalı tarafından yapılan araştırmaya göre Covid-19 Suriye'de de hızla yayılıyor. Ancak hükümetin bu konuda konuşmayı yasakladığı için salgınla ilgili gerçeklerin gün yüzüne çıkmadığı kaydedildi.

Gizli raporda yer alan bilgilere göre koronavirüs salgını Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yarayacak. Raporda Esad'ın olası bir salgın karşısında Avrupalıların yeni bir göç dalgasının oluşacağı yönündeki korkularını istismar ettiğine dikkat çekilerek, “Böylece uluslararası yaptırımların bir kısımın kalkması ve halka yardım ulaştırılması amaçlanıyor” görüşü dile getirildi.

KNA/TY,SSB

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