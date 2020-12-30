Almanya'da koronavirüs ölümleri artıyor

Alınan önlemlere rağmen vaka sayısında istenen düşüşün sağlanamaması nedeniyle Bakan Spahn tedbirlerin sürebileceğini ifade etti.Almanya'da koronavirüs salgının başlangıcından bu yana ilk kez vefat sayısı bini aştı. Ülkede salgınla mücadelede yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) sağlık dairelerinden aldığı verilere göre, son 24 saat içinde bin 129 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Almanya'da salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 31 bin 107'ye yükseldi.

Robert Koch Enstitüsü'nün bu sabah yaptığı açıklamaya göre, Almanya'da son 24 saat içinde 22 bin 459 yeni vaka tespit edildi. Ülkede toplam koronavirüs vaka sayısı da 1 milyon 680 bini aştı.

Robert Koch Enstitüsü, iyileşenlerin sayısını da yaklaşık 1 milyon 302 bin 600 olarak bildirdi. Son yedi günde 100 bin kişi içinde pozitif vaka sayısının da 141,3 olduğu belirtildi. Bir gün önce bu sayı 149,2 olarak kaydedilmişti.

Tedbirlerin süresi uzatılacak mı?

Almanya'da hükümet ve eyalet yönetimleri, son yedi günde 100 bin kişi içinde tespit edilen pozitif vaka sayısını 50'nin altına düşürmeyi hedefliyor. Bu hedefe ulaşabilmek için ülkede iki haftadır sıkı önlemler uygulanıyor. Yiyecek ve temel ihtiyaç maddeleri satan yerler hariç birçok dükkan ve mağaza ile restoran ve kafe gibi işletmeler kapatıldı. Okullar ve kreşlerin de kapatıldığı ülkede, tedbirler 10 Ocak'a kadar sürecek. Ancak Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının 5 Ocak'ta yapacağı toplantıda, tedbirlerin uzatılıp uzatılmaması görüşülecek.