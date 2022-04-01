Almanya’da Koronavirüs Önlemleri Sona Erdi

BERLİN - Almanya’da iki yıldır, 2020 Mart’ından bu yana günlük yaşamı belirleyen koronavirüs kısıtlamaları bugünden itibaren genel anlamıyla kaldırılıyor.

Federal Meclis tarafından kabul edilen yeni “Enfeksiyondan Koruma Yasası”na göre, sosyal temas kısıtlamaları tarih olurken, hastaneler, huzurevleri ve sığınmacı yurtları gibi tesisler ile toplu taşıma araçları dışında maske kullanma zorunluluğu da kalkıyor.

Öğrenciler iki yıl aradan sonra maskesiz ders sıralarında yer alırken, aynı şekilde sportif ve kültürel etkinliklerde uygulanan maske zorunluluğu ve seyirci sayısı sınırlandırılması da kaldırılıyor. Buna göre örneğin Bundesliga maçları bugünden itibaren stadyumların tüm kapasitesiyle oynanabilecek, sinema ve tiyatro salonlarına, lokantalara, gece kulüplerine girişte de herhangi bir sınırlama olmayacak.

Buna karşın enfeksiyon sayılarının çok yüksek olduğu ve hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin dolduğu bölgeler "Hotspot", yani sıcak bölge olarak tanımlanabilecek ve söz konusu sınırlı bölgelerde eyalet hükümetleri tarafından kısıtlama kararı alınabilecek. Bu bölgelerde maske kullanımı veya başka kurallar yeniden gündeme gelecek. Ancak bir bölgenin "Hotspot" olarak ilan edilmesi için hangi somut sayıların tespit edilmesi gerektiği netleştirilmediği için, söz konusu uygulamanın nasıl yaşama geçileceği bilinmiyor.

Dördüncü aşı tavsiyesi

Koronavirüs kısıtlamalarının günlük vaka sayılarının 250 binlerde olduğu bir dönemde kaldırılması, çelişkili görünen bir durum olarak tanımlanıyor ve eleştirilere de neden oluyor.

Ülkenin salgınla mücadelede görevli en önemli kurumu Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre, son bir gün içinde tespit edilen yeni Covid-19 vakası sayısı 252 binin, bir günde ölenlerin sayısı ise 300’ün üzerinde. Bu yükselişte açılımların ne kadar etkisi olduğunu tespit etmek mümkün değil, ancak kısıtlamaların neredeyse tamamen kaldırılması nedeniyle vaka sayılarının daha da artmasından endişe ediliyor.

Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ise, koronavirüsün Delta varyantı ve özellikle Omikron’nun önümüzdeki aylarda da etkisini sürdüreceğini açıklayarak, önlemlerin kaldırılması ile oluşabilecek sorunları frenlemek için Almanya’da 60 yaş üstündekilerin dördüncü aşısını yaptırmasını tavsiye etti.

İsrail’deki araştırmaları örnek gösteren Lauterbach, dördüncü aşısını yaptıran 60 yaş üstündekilerin yüzde 80 oranında korunma sağladıklarının tespit edildiğini belirtti. Almanya Daimi Aşı Komisyonu (STIKO) ise Almanya’da dördüncü aşıyı şimdilik 70 yaş üstündekilere tavsiye etti. STIKO, özellikle yaşlı ve hasta bakım yurtlarında kalanların ve kronik hastalığı bulunanların dördüncü aşılarını yaptırmalarının sağlık açısından önemli olduğunu belirtti.

130 bin kişi hayatını kaybetti

Almanya'da ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 27 Ocak 2020 tarihinin üzerinden 25 ay geçerken, bu sürede Almanya'da toplam 21 milyon 400 binden fazla koronavirüs vakası tespit edildi ve 130 binden fazla insan da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Almanya'da en az bir doz aşı olanların sayısı 63,7 milyon, yani toplumun yüzde 76,6'sıyken, tam doz yapılmış insanların oranı yüzde 76. Aşı kampanyası kapsamında nüfusun yüzde 58,7’sine, yani 49 milyon insana hatırlatma aşısı yapıldı.

