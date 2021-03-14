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Almanya'da koronavirüs önlemlerini protestolarda 12 polis yaralandı

14.03.2021 11:47 | Son Güncelleme:
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Almanya'da koronavirüs önlemlerini protestolarda 12 polis yaralandı

Almanya’da hafta sonunda binlerce kişi koronavirüs önlemlerini protesto için gösteriler düzenledi.

Önlemlere uyulmayan gösterilerde 12 polis yaralandı.Almanya'da koronavirüs kısıtlamalarının birinci yılını doldurması sebebiyle hafta sonunda birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi. Dresden'de, Saksonya Yüksek İdare Mahkemesi'nin yasaklama kararına rağmen aşırı sağcı grupların yer aldığı "Querdenker" gösterisine yaklaşık bin kişi katıldı.

Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmayan gösteride polisin birçok kez kurallara uyulması yönünde anons yaptığı ama bunun dikkate alınmadığı belirtildi. Göstericilerden bazılarının polise saldırması sonrasında 16, 41 ve 50 yaşlarında üç kişi geçici olarak gözaltına alındı. Dresden emniyeti gösteride toplam 12 polisin yaralandığını ve 47 suçun kayıtlara geçirildiğini açıkladı.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Saksonya Eyalet Teşkilatı Genel Sekreteri Alexander Dierks gösteride polise yönelik şiddeti kınadı. Dierks, Twitter mesajında, "Şiddet yanlısı aşırılık yanlıları iş başında. Böylesi tipler, hukuk devletinin tüm sertliğini hissetmeli!" ifadesini kullandı:

Stuttgart'ta gazeteciler hedef alındı

Dresden'in yanı sıra Stuttgart'ta da gösteri yapıldı. Bu gösteriye organizatörlere göre bin 500, polisin açıklamasına göre ise 750 kişi katıldı. Gösteride gazetecilere saldırılması tepkilere neden oldu. Polis kamu televizyonu SWR'in gösteriyi izleyen çalışanlarına bir gösterici tarafından cisim fırlatıldığını açıkladı. SWR de çalışanlarının saldırıya uğradığını doğruladı. SWR'in yanı sıra farklı meda temsilcilerine de göstericiler tarafından sözlü saldırıda bulunulduğu ve sık sık "Yalancı medya" sloganının atıldığı belirtildi.

Alman Gazeteciler Birliği (DJB) Başkanı Frank Überall yaptığı açıklamada, "Koronavirüs hayal kırıklığı, haberci ve polislere şiddet uygulanarak deşarj ediliyorsa bunun özrü, mazareti yoktur" dedi

Dresden ve Suttgart'ın yanı sıra başka kentlerde de koronavirüs önlemlerinin birinci yılını doldurması sebebiyle, "Bir yıl kapanma siyaseti - Artık yetti" sloganıyla gösteriler yapıldı. Münih'te polis izin verilen katılım sayısının üzerine çıkılması nedeniyle gösteriyi dağıtırken, Düsseldorf'da 2 bin kişi koronavirüs önlemlerini protesto için gösteri yaptı. Berlin, Kiel, Hannover, Erfurt, Cottbus ve Potsdam'da da gösteriler düzenlendi.

DW,dpa / HT,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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