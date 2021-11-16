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Almanya'da koronavirüs vakaları tırmanışta

16.11.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da insidans değeri bir kez daha rekor kırarak 312,4'ye yükseldi.

Almanya'da koronavirüs vakaları tırmanışta

Koronavirüs vaka sayılarının tırmanışa geçmesi nedeniyle bazı meslek grupları için aşı yükümlülüğünü de öngören yeni önlemler tartışılıyor.Almanya'da koronavirüs vaka sayıları yükselmeye devam ediyor. Salgınla mücadeleden sorumlu yetkili sağlık kuruluşu Robert-Koch Enstitüsü'nün (RKI) verdiği bilgilere göre, 100 bin kişi başına son yedi gün içinde yeni vaka sayısını gösteren insidans değeri bir kez daha yükselerek bugüne kadarki en yüksek değer olan 312,4'e yükseldi. Son 24 saat içinde 32 bin 48 yeni vaka sayısının kayıtlara geçtiğini açıklayan RKI, 265 kişinin de virüse bağlı olarak hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylelikle Almanya'da koronavirüs pandemisinin başından bu yana koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 97 bin 980'e ulaştı.

Güney ve doğu eyaletlerinde hızlı yükseliş

Almanya'nın özellikle güneydoğusunda koronavirüs hızla yayılıyor. Saksonya'da insidans değeri 759,3'e ulaşırken Bavyera'da 554,2; doğu eyaletlerinden Thüringen'de ise 546,1 oldu. Koronavirüs vakalarında hızlı bir artışın gözlendiği Brandenburg'da ise insidans değeri 405,6'ya ulaştı. Söz konusu dört eyalette de aşılanma oranları ortalamanın altında seyrediyor.

Yeni önlemler gündemde

Koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı yükseliş nedeniyle Almanya'da yeni önlemler üzerinde de duruluyor. Halihazırda koalisyon görüşmeleri yürüten Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller yürürlükteki yasada değişiklikler yaparak korona önlemlerinin sertleştirilmesini planlıyor. Üzerinde durulan önlemler arasında temas sınırlandırılması ve büyük etkinliklerin iptal edilmesi gibi önlemlerin yanı sıra evden çalışmanın yeniden zorunlu hale getirilmesi ve toplu taşımada "3G" olarak bilinen "aşı, hastalığı geçirmiş olma ve negatif test ibraz etme" şartının getirilmesi bulunuyor.

Ayrıca bakımevleri personeli gibi bazı meslek grupları için aşının zorunlu kılınması da değerlendirilen önlemler arasında. SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz, Süddeutsche Zeitung gazetesine açıklamasında, "Bu konuda bir tartışma başlamış olmasını doğru buluyorum" dedi. Scholz, aşılama için ikna çalışmalarının uzun sürdüğünü ancak yeterince başarılı olmadığını belirterek, "Şimdi yürütebileceğimiz bir tartışma var" diye konuştu. Bu tür bir karar almanın "mümkün" olduğunu belirten Scholz bunun için "siyasi uzlaşma" sağlanması gerektiğini ifade etti.

Almanya'da perşembe günü Federal Meclis'te yürürlükteki "Halkı Enfeksiyondan Koruma Yasası" için öngörülen değişiklikler oylanacak. Yasanın cuma günü Eyalet Temsilcileri Meclisi'nin gündemine gelmesi bekleniyor.

dpa,Reuters/BÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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