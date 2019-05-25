Almanya'da Kritik AP Seçimleri

Almanya’da seçmenler 26 Mayıs Pazar günü Avrupa Parlamentosu’na seçilecek milletvekilleri için sandık başına gidecek. Kimi eyaletlerde ise AP milletvekillerinin yanı sıra hem parlamento hem de belediye seçimleri için sandıklar kurulacak.
Almanya’da 96 parlamenterin belirleneceği AP seçimleri için 60 milyon kişinin seçme hakkı var; parlamento ve belediye seçimleri ise 25 milyon seçmeni yakından ilgilendiriyor. Pazar günü alınacak neticeler ve bunların neden olabileceği siyasi deprem, Berlin’de merakla bekleniyor.
Almanya'nın en küçük eyaleti Bremen'de, Avrupa Parlamentosu seçimleriyle birlikte eyalet meclisi ve yerel seçimler yapılacak. Baden Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg vor Pommern, Rheinland Pfalz, Saarland, Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde belediye ve yerel yöneticiler için de oylar kullanılacak.
Bremen Eyalet meclisinde 83 milletvekili bulunuyor. Toplam 600 bin Bremen’de 35 bin dolayında Türkiye kökenli yaşıyor. Bremen Meclisi Almanya'da en çok Türkiye kökenli milletvekiline sahip meclis olarak da dikkat çekiyor. Mecliste 10 Türkiye kökenli milletvekili görev yapıyor. Yeni meclis için aday olan 14 Türkiye kökenliden, en az 6’sının seçilme ihtimali bulunuyor.
Yapılan son anketlere göre eyaleti 73 yıldır yöneten sosyal demokrat SPD’yi tarihi bir hezimet bekliyor. 2015’te, son seçimde yüzde 32,8 oy alan SPD’nin yüzde 24’e gerilemesi ve Hristiyan Demokrat CDU’nun ardından ikinci parti olması bekleniyor. Son seçimlerde kan kaybeden SPD’nin kalesi olarak tanımlanan Bremen’i de kaybetmesi durumunda, parti lideri Andrea Nahles’i topun ağzına geleceğinden yola çıkılıyor. Alman basınında çıkan haber ve yorumlarda, partinin Nahles’i istifaya zorlayacağı dillendiriliyor.
Anketlere göre az farkla da olsa sandıktan birinci olarak çıkması beklenen CDU’da da huzursuzluk sürüyor. CDU’da gözler Bremen’deki seçime paralel partinin Avrupa Parlamentosu ve diğer eyaletlerde alacağı oy oranına çevrilmiş durumda. CDU’nun seçimlerinde oy kaybına uğraması halinde Angela Merkel’in başbakanlık görevini bırakıp, CDU lideri Annegret Kramp-Karrenbauer’in başbakan olacağı yönündeki spekülasyonlar sürüyor. Gerçi Merkel, Avrupa görevinden ayrılacağı yolundaki iddiaları kesin dille reddetti, ancak AfD’nin sandıklardan güçlü çıkması durumunda CDU’da kartların yeniden karıştırılacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Yaz tatilinden sonra üç eyalette daha parlamentonun yeni üyeleri için seçimler yapılacak. Doğu eyaletlerinden Brandenburg ve Saksonya’da 1 Eylül’de, Thüringen’de ise 27 Ekim’de yeni milletvekilleri belirlenecek. Üç eyalette de aşırı sağcı AfD güçlü. Hatta son yapılan kamuoyu yoklamalarına göre, AfD’nin Brandenburg ve Thüringen’de birinci parti olma ihtimali bulunuyor.
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