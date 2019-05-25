Almanya'da Kritik AP Seçimleri

Almanya’da seçmenler 26 Mayıs Pazar günü Avrupa Parlamentosu’na seçilecek milletvekilleri için sandık başına gidecek. Kimi eyaletlerde ise AP milletvekillerinin yanı sıra hem parlamento hem de belediye seçimleri için sandıklar kurulacak.

Almanya’da 96 parlamenterin belirleneceği AP seçimleri için 60 milyon kişinin seçme hakkı var; parlamento ve belediye seçimleri ise 25 milyon seçmeni yakından ilgilendiriyor. Pazar günü alınacak neticeler ve bunların neden olabileceği siyasi deprem, Berlin’de merakla bekleniyor.

Almanya'nın en küçük eyaleti Bremen'de, Avrupa Parlamentosu seçimleriyle birlikte eyalet meclisi ve yerel seçimler yapılacak. Baden Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg vor Pommern, Rheinland Pfalz, Saarland, Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde belediye ve yerel yöneticiler için de oylar kullanılacak.

Bremen Eyalet meclisinde 83 milletvekili bulunuyor. Toplam 600 bin Bremen’de 35 bin dolayında Türkiye kökenli yaşıyor. Bremen Meclisi Almanya'da en çok Türkiye kökenli milletvekiline sahip meclis olarak da dikkat çekiyor. Mecliste 10 Türkiye kökenli milletvekili görev yapıyor. Yeni meclis için aday olan 14 Türkiye kökenliden, en az 6’sının seçilme ihtimali bulunuyor.