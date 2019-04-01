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Almanya’da küçük uçak düştü: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 01:10 | Son Güncelleme

Almanya’da küçük uçak düştü: 3 ölü

BERLİN (AA) – Almanya’nın Hessen eyaletine bağlı Erzhausen kenti yakınlarında bir küçük uçağın düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Hessen Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uçağın Egelsbach havaalanının yakınında bir tarlaya düştüğü ve tamamen yandığı ifade edildi fakat düşme nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

İlk belirlemelere göre uçakta pilotun yanı sıra 2 kişinin cesetlerinin bulunduğu aktarılan açıklamada, uçakta iki Rus vatandaşının bulunduğu yönünde bilgi aldıklarını, ancak cesetlerin kimliğinin belirlemesinin birkaç gün alabileceği kaydedildi.

Alman Haber Ajansı DPA’nın haberine göre, Epic E 100 tipi uçağın Fransa’dan kalktığı belirtildi.

“S7” havayolu şirketininin açıklamasına dayandırılan haberde, kazada hayatını kaybedenler arasında şirket sahiplerinden 55 yaşındaki Rus iş kadını Natalija Filjova’nın da bulunduğu aktarıldı.

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