KÖLN (AA) - Almanya'nın Ludwigshafen kentinde İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Kadınlar Teşkilatı İrşad Başkanlığınca "15. Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması" düzenlendi.

Friedrich-Ebert Salonu'nda düzenlenen programı, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen yaklaşık 3 bin kişi izledi.

Geçen yılın birincisi Gülsüm Nur Yalçın'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan yarışmayı, büyükler kategorisinde Hamburg'dan Ayşenur Şaplak kazandı.

Württemberg'den Kübra Aslan ikinci, Belçika'dan Dilara Çelik üçüncü, Güney Hessen'den Azize Rümeysa Ergün dördüncü oldu.

Küçükler kategorisinde ise Rhein-Neckar-Saar Bölgesi'nden Gülsüm Özdemir birinci, Württemberg'den Rabia Aslan ikinci, Kuzey Hessen'den Rümeysa Kuş üçüncü, Bremen'den Betül Akbaş dördüncü seçildi.

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, burada yaptığı konuşmada, kadınıyla erkeğiyle tüm teşkilat olarak bu dünyanın yaşanabilir bir dünya olması için gayret ettiklerini söyledi.

Ergün, "Bu dünyalık yaptığımız çalışmalar mutlaka geride kalacak. Ahiret için yaptığımız çalışmalar bizimle olacak. Bu yarışmaya katılan her yarışmacımız bizim birincimizdir." dedi.