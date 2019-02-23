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Almanya'da "Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 23:47 | Son Güncelleme

Almanya'da "Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması"

KÖLN (AA) - Almanya'nın Ludwigshafen kentinde İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Kadınlar Teşkilatı İrşad Başkanlığınca "15. Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması" düzenlendi.

Friedrich-Ebert Salonu'nda düzenlenen programı, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen yaklaşık 3 bin kişi izledi.

Geçen yılın birincisi Gülsüm Nur Yalçın'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan yarışmayı, büyükler kategorisinde Hamburg'dan Ayşenur Şaplak kazandı.

Württemberg'den Kübra Aslan ikinci, Belçika'dan Dilara Çelik üçüncü, Güney Hessen'den Azize Rümeysa Ergün dördüncü oldu.

Küçükler kategorisinde ise Rhein-Neckar-Saar Bölgesi'nden Gülsüm Özdemir birinci, Württemberg'den Rabia Aslan ikinci, Kuzey Hessen'den Rümeysa Kuş üçüncü, Bremen'den Betül Akbaş dördüncü seçildi.

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, burada yaptığı konuşmada, kadınıyla erkeğiyle tüm teşkilat olarak bu dünyanın yaşanabilir bir dünya olması için gayret ettiklerini söyledi.

Ergün, "Bu dünyalık yaptığımız çalışmalar mutlaka geride kalacak. Ahiret için yaptığımız çalışmalar bizimle olacak. Bu yarışmaya katılan her yarışmacımız bizim birincimizdir." dedi.

IGMG Kadınlar Teşkilatı Başkanı Handan Yazıcı da "Bugün buraya, Kur'an-ı ilmek ilmek yüreklerimize işlemeye geldik. Bugün buraya 'Elbette onu biz indirdik kıyamete kadar da biz koruyacağız.' ayetinin üzerinde tecelli ettiği hafizelerimizin gönülleriyle buluşmaya geldik, bugün buraya Kur'an ile tek yürek, Kur'an ile tek nefes, Kur'an ile tek ses olmaya geldik." ifadesini kullandı.

Yazıcı, "IGMG Kadınlar Teşkilatı bu bilinçle, Kur'an aşkı yüreklere ilmek ilmek işlensin diye yıllardır Kur'an yolunda sürdürdüğü hizmetleri Kur'an Tilavet Yarışmaları ile süslüyor. Derdi olanın davası vardır. Davası olanın idealleri vardır. İşte bu dertle camiler, eğitim merkezleri, hafızlık kurumları inşa ettik ve bu camilerde, eğitim merkezlerinde Allah'ın kelamını okuyan, hatta onu hıfz eden yavrularımızı yetiştirdik." diye konuştu.

Görme engelliler için düzenlenen kursa katılan Kübra Nur Binek'in Braille alfabesiyle Kur'an okuduğu yarışmada, hafızlığını tamamlamış 14 genç kız için hafızlık merasimi yapıldı.

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