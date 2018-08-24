Almanya'da Kurban Bayramı

BERLİN (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Köln Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi’nde kavurma dağıttı.
Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Kazım Türkmen ve DİTİB Başkan Vekili Ahmet Dilek, cuma namazından sonra vatandaşlara kavurma ve pilav ikram etti.
Dilek, burada yaptığı açıklamada, vatandaşlara kurban etinden kavurma ikram etmenin, Kurban Bayramı’na özgü bir gelenek olduğunu belirtti.
Vekaletle kurban kesim organizasyona katılımdan dolayı vatandaşlara teşekkür eden Dilek, “Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar.
Dünyanın 7 kıtasında mazlumlara, mağdurlara, kimsesizlere, yetimlere ufak meblağlarla gönül köprüsü kurduk, onların dualarını aldık." diye konuştu.
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