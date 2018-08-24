HABER

Almanya'da Kurban Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 19:08 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfı, Köln DİTİB Merkez Camisi’nde kavurma dağıttı

BERLİN (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Köln Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi’nde kavurma dağıttı.

Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Kazım Türkmen ve DİTİB Başkan Vekili Ahmet Dilek, cuma namazından sonra vatandaşlara kavurma ve pilav ikram etti.

Dilek, burada yaptığı açıklamada, vatandaşlara kurban etinden kavurma ikram etmenin, Kurban Bayramı’na özgü bir gelenek olduğunu belirtti.

Vekaletle kurban kesim organizasyona katılımdan dolayı vatandaşlara teşekkür eden Dilek, “Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar.
Dünyanın 7 kıtasında mazlumlara, mağdurlara, kimsesizlere, yetimlere ufak meblağlarla gönül köprüsü kurduk, onların dualarını aldık." diye konuştu.

PARTNERDikkatli bakın! Bu fotoğraflar insanı kandırıyorDikkatli bakın! Bu fotoğraflar insanı kandırıyor
TEM'in Bolu geçişinde dönüş yoğunluğuTEM'in Bolu geçişinde dönüş yoğunluğu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde feci kaza: Yaralılar varMuğla'nın Fethiye ilçesinde feci kaza: Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Köln kurban bayramı DİTİB

En Çok Okunan Haberler

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

G.Saray, F.Bahçe'nin eski yıldızını kaptı

G.Saray, F.Bahçe'nin eski yıldızını kaptı

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gazeteci Baki Özilhan vefat etti

Gazeteci Baki Özilhan vefat etti

ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda flaş gelişme

ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda flaş gelişme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde feci kaza: Yaralılar var

Muğla'nın Fethiye ilçesinde feci kaza: Yaralılar var

Eski HDP milletvekili Leyla Birlik'ten Yunanistan'a iltica başvurusu

Eski HDP milletvekili Leyla Birlik'ten Yunanistan'a iltica başvurusu

Kurban Bayramı tatili bitiyor! Milyonlarca vatandaş dönüşe geçti!

Kurban Bayramı tatili bitiyor! Milyonlarca vatandaş dönüşe geçti!

Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet

Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.