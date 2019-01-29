Almanya'da kürtaj uzlaşması

Yeni uygulamaya göre yasak yürürlükte kalmakla birlikte kadınlar kürtaj konusunda daha fazla bilgilendirilecek.Almanya'da hükümetin yetkili bakanları arasında bir süredir tartışmaya yol açan kürtaj reklamı yapılmasını yasaklayan yasanın esnetilmesi konusunda uzlaşma sağlandı. Alman Haber Ajansı'nın (dpa) yeni düzenlemeye dayanarak aktardığına göre, kürtaj reklamı yasağı yürürlükte kalmaya devam edecek. Ancak doktorlar ve klinikler kamuoyunu örneğin internet siteleri üzerinden, kürtaj yaptıkları konusunda bilgilendirebilecek. Doktorlar ayrıca bu konuda bilgi veren diğer kurum ve kuruluşlara da yönlendirme yapabilecek.

Öte yandan Alman Tabipler Birliği de kürtaj uygulaması yapan doktorların bir listesini yayınlamakla yükümlü olacak. Listenin her ay güncellenmesi ve eyaletlerin sorumlu birimleri tarafından internette yayınlanması öngörülüyor.

22 yaş altına doğum kontrol hapı bedava

Yeni düzenlemeye göre, 22 yaşın altındaki kadınların korunma amacıyla kullandıkları doğum kontrol haplarının masrafları sağlık sigortası tarafından karşılanacak. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, konuyla ilgili açıklamasında, bu uygulama ile genç kadınların istenmeyen gebeliklerin önlenmesi konusunda desteklenmesinin amaçlandığını söyledi.