Almanya'da Kuzey Akım 2 tartışması

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin Genel Başkan Yardımcıı Manfred Weber ile birlikte pek çok Alman siyasetçi ise Kuzey Akım 2 projesinin askıya alınması gerektiğini savunuyor. Avrupa Parlamentosu üyesi Weber, Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, Rusya işbirliğine yanaşmadığı takdirde Kuzey Akım 2 boru hattının inşasının durdurulması gerektiğini vurguladı. Weber, "Burada, Navalni örneğinde olduğu gibi, insanları susturmak için onları öldürmeye hazır bir sistem söz konusu. Bu durumda Avrupa bir kenarda duramaz" dedi. Weber, Putin'e açık bir mesaj verilmesi gerektiğini belirterek, Putin'in anladığı tek dilin "iktidar ve para" olduğunu kaydetti.

Rus doğal gazını Almanya'ya taşıyacak projenin askıya alınması önerisine kuşkuyla yaklaşan Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Rusya gibi ülkelere uygulanacak yaptırımların etkisi konusunda şüpheleri olduğuna işaret etti. ARD televizyonuna konuşan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili politikacı, Rusya'nın yaptırımlarla tutumu değiştirdiğine tanık olduğu hiçbir olayın bulunmadığını söyledi. Yaptırımların genellikle izlenen siyasetin daha sertleşmesine yol açtığını kaydeden Altmaier, "Yaptırımlarla neyi amaçladığımız sorusuna açıklık getirmeliyiz, burada aynaya bakabilmek mi veya insan hakları açısından olumlu bir şeylere ulaşmak mı söz konusu? dedi.

SPD'li siyasetçi projenin sürdürülmesinden yana

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakanı Manuela Schwesig ise Spiegel'e yaptığı açıklamada Navalni'ye zehirle yapılan saldırının bir sonucu olarak Kuzey Akım 2 projesinin askıya alınmasına karşı çıktı. Alman hükümetinin, Navalni'nin zehirlenmesi olayının tamamen açıklığa kavuşturulması talebine destek verdiğini belirten Schwesig, ancak işlenen bu suçun Kuzey Akım 2 projesini sorgulamak için kullanılmaması gerektiğini kaydetti. Bunun gerekli bir altyapı ve enerji projesini olduğunu vurgulayan Schwesig, Almanya'nın bu boru hattından vazgeçmesi durumunda geriye kalan tek seçeneğin ekolojik açıdan daha kötü ve pahalı olan ABD'den sıvılaştırılmış doğal gaz alınması olacağını ifade etti.

Trump da Kuzey Akım 2 projesine karşı

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump da, Rus muhalif siyasetçi Navalni'nin zehirlenmesi ile bağlantılı olarak Kuzey Akım 2 projesine son verilmesi çağrısında bulundu. ABD ve NATO, Almanya'yı Rusya'ya karşı korurken, Berlin'in Moskova'ya milyarlarca euro ödemesini eleştiren Trump, "Biz Almanya'yı Rusya'ya karşı korurken, Almanya'da neden Rusya'ya milyarlar verecek işler yapıyor, bu nasıl olabilir?" şeklinde konuştu. Rus doğal gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya taşıyacak boru hattı projesinin durdurulmasını talep eden ilk kişilerden biri olduğunu hatırlatan Trump, Almanya'nın enerji açısından zayıf bir durumda olduğunu savundu. Almanya'da "santrallerin kapatıldığını" belirten Trump, Almanya'nın muhtemelen Rusya'ya bağımlı olduğunu bu nedenle de projenin durdurulmasının mümkün olmayacağını dile getirdi.

Rus muhalif siyasetçi Navalni'nin "kuşkuya yer bırakmayacak" şekilde zehirlendiğini açıklayan Alman hükümeti, Rusya'ya olayın açıklığa kavuşturulması çağrısında bulundu. Rusya ise Navalni'nin zehirlenmesi ile bağlantısı olduğu suçlamalarını reddediyor.

AFP,dpa/JD,HT

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