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Almanya'da LGBTİ+ düşmanlığına karşı ulusal eylem planı

13.01.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da yeni hükümetin atadığı ilk cinsel kimlik ve cinsiyet çeşitliğinin benimsenmesinden sorumlu hükümet görevlisi Sven Lehmann oldu.

Almanya'da LGBTİ+ düşmanlığına karşı ulusal eylem planı

Lehmann, LGBTİ+ düşmanlığına karşı bir ulusal eylem planını hayata geçirecek.Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümeti, cinsiyet çeşitliliğinin korunması ve ayrımcılığın önlenmesi amacıyla geçen hafta tarihi bir adıma imza attı. Ülkenin ilk cinsel kimlik ve cinsiyet çeşitliğinin benimsenmesinden sorumlu hükümet görevlisi 42 yaşındaki Yeşiller partili politikacı Sven Lehmann oldu. Lehmann, Federal Aile Bakanlığı ile birlikte LGBTİ+ düşmanlığına karşı ortak bir ulusal eylem planını hayata geçirmeye çalışacak.

Lehmann, görevi devralmasının ardından yaptığı açıklamada, kişilerin cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimlerine yönelik düşmanlıkla mücadele etmek için ilerici bir siyaset yürüteceklerini belirterek aile politikasını farklı aile modellerinin toplumsal gerçekliğine uygun hale getireceklerini söyledi. Lehmann, "İnsanların cinsel ve cinsiyet kimliklerinin korunması anayasal güvence altına alınmalı ve trans, interseks, non-binary (kendini sadece kadın ya da sadece erkek olarak tanımlamayan) bireylerin temel hakları tam olarak hayata geçirilmeli" diye konuştu.

Koalisyon sözleşmesinde de yer alıyor

"Kuir (Queer) düşmanlığı" olarak adlandırılan LGBTİ+'lara yönelik ayrımcılığa karşı önlemler alınması Alman hükümetinin koalisyan sözleşmesinde de yer alıyor. "Kuir", cinsiyet kimliği ve cinsel eğilimlerin sabit olmadığını savunarak insanların belirli kimlik kalıpları üzerinden tanımlanmasına karşı çıkan düşünce tarzını ifade ediyor.

Koalisyon sözleşmesinde bu tanıma atıfta bulunularak "Kuir düşmanlığına karşı cinsel ve cinsiyet çeşitliliğinin kabulü ve korunması için yetki alanlarının üstünde ve mali destekle bir eylem planı hayata geçirilecektir" hedefine yer verilmişti. Almanya Dışişleri Bakanı Annelena Baerbock da kısa bir süre önce Afganistan için sunduğu kabul programında Afganistan'da lezbiyen, gay, transseksüel, biseksüel ve interseksüel gibi korunmaya muhtaç kişilerin Almanya'ya kabul edilmesinde dikkate alınacağı vurgulanmıştı.

Sivil toplum örgütleri memnun

Hükümetin eylem planı, sivil toplum örgütleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Lezbiyen ve Gey Derneği (LSVD) Yönetim Kurulu Başkanı Henny Engels, böyle bir sorumlu atanmasının hükümetin kuir politikasına yönelik önemli bir mesaj olduğunu söyledi. Alman Trans Kimlik ve İntercinsellik Toplumu (DGTI) da Lehmann'ın ilk kuir sorumlusu olarak atanmasını, "bu alanda olumlu sonuçlara ulaşılabilecek değişikliklerin başlangıcının bir işareti" olarak gördüklerini belirtti.

DGTI'nin hükümetten beklentileri arasında tüm yaş gruplarında ve non-binary bireylerin sağlık hizmetlerinde yasal güvence sağlanması, ayrıca çocukluk ve ergenlik dönemlerinde kısırlaştırılan kişilere devletin tazminat ödemesi bulunuyor. Almanya'da 2011 yılındaki yasal değişikliğe kadar translar, cinsiyet değiştirmeden önce kısırlaştırılıyordu. Hükümet de bu talepler doğrultusunda bir tazminat fonu oluşturmayı, ayrıca erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler ve translar için kan bağışı yasağını da kaldırmak istiyor.

dpa,DW/HS,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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