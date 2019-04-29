Almanya'da lösemili çocuklar yararına etkinlik

EUSKİRCHEN (AA) - Almanya'nın Euskirchen'de düzenlenen etkinlikten elde edilen gelir, lösemiyle mücadele eden Türk ve Alman vakıflarına bağışlandı.

Euskirchen Dostluk Barış Halk Dans Oyunları Ekibince "Bir gülücük için dans et" sloganıyla düzenlenen ve 6 halk oyunu ekibindeki 180 dansçının sahne aldığı etkinlikten elde edilen gelir, lösemili çocuklara bağışlandı.

"Steps of Anatolia" projesi çerçevesinde düzenlenen etkinlikten elde edilen 12 bin avroya yakın gelirin yarısının, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), diğer yarısının ise Alman Eifel Lösemili Çocuklar Vakfına gönderileceği belirtildi.

Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, burada yaptığı konuşmada, hem Türk kültürünün yaşatılması hem de toplumsal birlik ve beraberliği arttıran bu tür etkinliklerin önemine işaret etti.

Binlerce yıllık Anadolu zenginliğini burada görüp yaşadıklarını belirten Erciyes, "Bir çocuğun gülümsemesi bir hayata bedel, bir çocuğun yüzünü güldürebilirsek ne mutlu bize." diye konuştu.

Euskirchen Belediye Başkan Yardımcısı Horst Belta'nın da katıldığı etkinlikte sahne alan müzisyen ve dansçılar büyük alkış aldı.

