HABER

Almanya'da lösemili çocuklar yararına etkinlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 15:05 | Son Güncelleme

Euskirchen'de düzenlenen etkinlikten elde edilen gelir, lösemiyle mücadele eden Türk ve Alman vakıflarına bağışlandı

EUSKİRCHEN (AA) - Almanya'nın Euskirchen'de düzenlenen etkinlikten elde edilen gelir, lösemiyle mücadele eden Türk ve Alman vakıflarına bağışlandı.

Euskirchen Dostluk Barış Halk Dans Oyunları Ekibince "Bir gülücük için dans et" sloganıyla düzenlenen ve 6 halk oyunu ekibindeki 180 dansçının sahne aldığı etkinlikten elde edilen gelir, lösemili çocuklara bağışlandı.

"Steps of Anatolia" projesi çerçevesinde düzenlenen etkinlikten elde edilen 12 bin avroya yakın gelirin yarısının, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), diğer yarısının ise Alman Eifel Lösemili Çocuklar Vakfına gönderileceği belirtildi.

Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, burada yaptığı konuşmada, hem Türk kültürünün yaşatılması hem de toplumsal birlik ve beraberliği arttıran bu tür etkinliklerin önemine işaret etti.

Binlerce yıllık Anadolu zenginliğini burada görüp yaşadıklarını belirten Erciyes, "Bir çocuğun gülümsemesi bir hayata bedel, bir çocuğun yüzünü güldürebilirsek ne mutlu bize." diye konuştu.

Euskirchen Belediye Başkan Yardımcısı Horst Belta'nın da katıldığı etkinlikte sahne alan müzisyen ve dansçılar büyük alkış aldı.

PARTNERİşte yabancıların yeni gözdesi! Duyan oraya koşuyorİşte yabancıların yeni gözdesi! Duyan oraya koşuyor
Kamikaze dronlar sürü harekâtına hazırlanıyorKamikaze dronlar sürü harekâtına hazırlanıyor
Köylü kadınlar ramazan hazırlığı geleneğini sürdürüyorKöylü kadınlar ramazan hazırlığı geleneğini sürdürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Euskirchen Dostluk Baris Halk Dans Oyunları Ekibi lösemili çocuklar yararına etkinlik

En Çok Okunan Haberler

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kahreden kazada büyük ihmal!

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

Kaç tane masum genci para karşılığında...

Kaç tane masum genci para karşılığında...

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Adı değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Adı değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması: 153 şüpheliye tutuklama talebi

FETÖ soruşturmasında 153 şüpheliye tutuklama talebi

Sit alanı olarak kabul edilmişti! 'Tahminimizden çok daha güzel'

Kadınlar bu tura bayılıyor! 'İnanılmaz etkilendim'

'Çingene Ümit' ve suç örgütüyle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı!

Cinayetler tek tek ortaya çıktı! Mermilerdeki özellik...

Arapapıştı Kanyonu'nda tekne turları başladı

Gören büyüleniyor! Burası Türkiye'de

İstanbul'da korkutan görüntü! Bakın nedeni neymiş

İstanbul'da korkutan görüntü! Bakın nedeni neymiş

'Leylek köyü' sakinleri geldi!

'Leylek köyü' sakinleri geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.