Almanya'da Lübcke cinayeti sonrasında iki siyasetçiye ölüm tehdidi

Almanya'da Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin ölümüyle ilgili olarak aşırı sağcı şiddet olaylarına karışmış bir zanlının tutuklanmasının ardından iki yerel siyasetçinin, Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker ve Altena Belediye Başkanı Andreas Hollstein'ın ölümle tehdit edildiği açıklandı. Köln Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Henriette Reker'in ölümle tehdit edildiğini doğrularken, olayın arkasında aşırı sağcıların bulunduğundan yola çıkıldığını bildirdi.

Köln Emniyet Müdürlüğü Reker'e yönelik ölüm tehdidinin Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke cinayetiyle bağlantılı olduğu görüşünde. Polis, tehditlerin cinayetten sonra yapıldığına dikkat çekti. Sığınmacı dostu çizgisiyle bilinen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Lübcke, evinin terasında ölü bulunmuştu. Polis katil zanlısının aşırı sağcı şiddet olaylarına karıştığını duyurmuştu. Lübcke'nin geçmişte de mülteci dostu açıklamaları nedeniyle ölüm tehditleri aldığı belirtilmişti.

Her iki siyasetçi daha önce de saldırıya uğradı