HABER

Almanya'da Lübcke cinayeti sonrasında iki siyasetçiye ölüm tehdidi

20.06.2019 13:25 | Son Güncelleme

Almanya'da Kassel Bölge Valisi Lübcke'nin öldürülmesinin ardından sığınmacı dostu iki siyasetçinin ölüm tehdidi aldığı ortaya çıktı.

Almanya'da Lübcke cinayeti sonrasında iki siyasetçiye ölüm tehdidi

Almanya'da Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin ölümüyle ilgili olarak aşırı sağcı şiddet olaylarına karışmış bir zanlının tutuklanmasının ardından iki yerel siyasetçinin, Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker ve Altena Belediye Başkanı Andreas Hollstein'ın ölümle tehdit edildiği açıklandı. Köln Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Henriette Reker'in ölümle tehdit edildiğini doğrularken, olayın arkasında aşırı sağcıların bulunduğundan yola çıkıldığını bildirdi.

Köln Emniyet Müdürlüğü Reker'e yönelik ölüm tehdidinin Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke cinayetiyle bağlantılı olduğu görüşünde. Polis, tehditlerin cinayetten sonra yapıldığına dikkat çekti. Sığınmacı dostu çizgisiyle bilinen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Lübcke, evinin terasında ölü bulunmuştu. Polis katil zanlısının aşırı sağcı şiddet olaylarına karıştığını duyurmuştu. Lübcke'nin geçmişte de mülteci dostu açıklamaları nedeniyle ölüm tehditleri aldığı belirtilmişti.

Her iki siyasetçi daha önce de saldırıya uğradı

Lübcke cinayetinden sonra ölüm tehdidi alan mülteci dostu bir siyasetçi olarak tanınan Henriette Reker, Köln'deki belediye başkanlığı seçimlerinden bir gün önce, 17 Ekim 2015 tarihinde seçim çalışmaları yürütürken bıçaklı saldırıya uğramıştı. Saldırırken sığınmacı karşıtı ifadeler kullanan saldırgan, 14 yıl hapis cezası almıştı. Mahkeme kararında zanlının "Alman hükümetinin sığınmacılara yönelik açık kapı politikasına karşı bir sinyal vermek" amacıyla bu saldırıyı düzenlediği belirtilmişti.

Reker gibi ölüm tehdidi alan bir diğer siyasetçi ise Altena Belediye Başkanı Andreas Hollstein. Hollstein Alman Haber Ajansı'nda (dpa) yaptığı açıklamada bir çok kez ölümle tehdit edildiğini, son olarak salı günü email yoluyla bir ölüm tehdidi daha aldığını söyledi. Hollstein 2017'de sığınmacı karşıtı ifadeler sarfeden bir saldırgan tarafından bir döner büfesinde boğazından bıçaklanmıştı. Belediye Başkanı müşterilerin ve çalışanların yardımıyla saldırgandan kurtulmuştu.

Reker ve Hollstein'a yapılan ölüm tehditleriyle ilgili soruşturmayı başkent Berlin'deki Eyalet Kriminal Dairesi üstlendi. Berlin Savcılığı da olayla ilgili olarak başlattığı soruşturmada, politikacılara yönelik tehditlerin Lübcke cinayeti ile ilgisi olup olmadığını araştırıyor.

dpa, DW /TY,HT

©Deutsche Welle Türkçe

PARTNERYatak pozu olay yarattı! Yeni sevgilisiyle...Yatak pozu olay yarattı! Yeni sevgilisiyle...
Genelkurmay çatı davasında 17 sanığa 141 kez müebbetGenelkurmay çatı davasında 17 sanığa 141 kez müebbet
Tansiyon yükseldi! KKTC'den 'Maraş açılımı'Tansiyon yükseldi! KKTC'den 'Maraş açılımı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İşte Uber'in uçan taksisi

İşte Uber'in uçan taksisi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tansiyon yükseldi! KKTC'den 'Maraş açılımı'

Tansiyon yükseldi! KKTC'den 'Maraş açılımı'

Almanya Başbakanı'ndan 'bağımsız Kürt devleti' açıklaması

Almanya Başbakanı'ndan 'bağımsız Kürt devleti' açıklaması

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

Merkel Irak'ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşı

Merkel Irak'ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşı

Mursi'nin ölümü sonrası ABD medyası Sisi'yi bu sözlerle topa tuttu!

ABD medyası Sisi'yi bu sözlerle topa tuttu!

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Daha parlak bir gelecek imkanı...

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.