Almanya'da maddi yardım alan sığınmacı sayısı azaldı

2016'da bu sayı 728 bindi.Wiesbaden'da bulunan Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre Almanya'da devlet geçen yıl 468 bin iltica başvurusunda bulunan sığınmacıya maddi ve sosyal yardımda bulundu. Bu sayı, bir önceki yıla oranla yüzde 36 az. 2016 yılında 728 bin sığınmacıya devlet yardımları yapılmıştı. Bu kişiler arasında geçici koruma statüsü ile geçici oturma izni alan sığınmacılar da yer alıyor. Bu sayı Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan bütün sığınmacıları kapsamıyor. İltica talebinde bulunup kendi mali olanaklarıyla geçinen sığınmacılar da var. Ayrıca iltica talebi kabul edilen sığınmacılar 468 binlik sayıya dâhil değil.

Federal İstatistik Dairesi'ne göre, iltica başvurusunda bulunan ve devletten yardım alanların yüzde 66'sı erkek, yüzde 34'ü kadın. Üçte birlik kesimi çocuk ve gençler oluşturuyor. İltica başvurusu yapanların yüzde 69'u 18-64 yaş arasında. Yüzde birlik kesimse 65 yaşında ya da daha yaşlı.

2017 yılında iltica talebinde bulunarak devletten maddi ve sosyal yardımlar alanların yarısından fazlası (yüzde 55) Asya, yüzde 22'si Afrika, yüzde 20'si ise Avrupa'dan geliyor.

Federal İstatistik Dairesi'ne göre, sığınmacıların Almanya'ya geldikleri ilk 15 ay süresince barınma, yeme-içme, okul, ilaç, tedavi gibi temel ihtiyaçları karşılanıyor. Ardından mali yardımın miktarı artırılabiliyor. İstatistiklere göre, Almanya devlet yardımı alan sığınmacılara 2017'de toplam 5 milyar 900 milyon euro harcadı. Bu miktarda 2016'ya göre yüzde 38 düşüş kaydedildi.

dpa, HT, CÖ

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