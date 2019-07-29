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Almanya’da mağarada mahsur kalan 2 kişiden biri kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 12:37 | Son Güncelleme

Almanya’nın Svabya Alplerinde bir mağarada sel nedeniyle mahsur kalan 2 kişiden birinin dalgıçlar tarafından kurtarıldığı belirtildi.Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Svabya Alplerindeki Falkenstein Mağarası’na giren bir rehber ve turist, sel sularının mağaraya dolması sonucu mahsur kaldı.

Almanya’nın Svabya Alplerinde bir mağarada sel nedeniyle mahsur kalan 2 kişiden birinin dalgıçlar tarafından kurtarıldığı belirtildi.
Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Svabya Alplerindeki Falkenstein Mağarası’na giren bir rehber ve turist, sel sularının mağaraya dolması sonucu mahsur kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin mağarada mahsur kalanlara saatler sonra ulaştığı, rehberin dalgıçlar tarafından mağaradan çıkarıldığı belirtildi. Turisti kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.
Dün akşam saatlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle su seviyesinin yükselmesi sonucu mağaranın girişi kapanmış ve mağarayı keşfe çıkan rehber ile turist mahsur kalmıştı.
Hafta sonu medyana gelen şiddetli yağışların, mağaranın bulunduğu bölgedeki Elsach nehrinde su seviyesinin yükselmesine neden olduğu belirtildi.

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