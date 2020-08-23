Almanya’da maske kullanımının yaygınlaşması gündemde

Almanya‘da koronavirüs vakalarının artması üzerine maske kullanımının, iş yerinde ve okullarda da zorunlu hale getirilmesine yönelik talepler gittikçe yaygınlaşıyor. Federal hükümeti oluşturan koalisyonun büyük ortağı CDU'nun (Hristiyan Demokrat Birlik) Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, pek çok şirkette maske kullanımının halihazırda zorunlu olduğuna vurgu yaparak, "Bu sayede bazı sektörlerin toptan kapatılmasının önüne geçilebilecekse, Almanya çapında iş yerlerinde maske kullanmayı mecburi kılabiliriz" dedi.

Kramp-Karrenbauer, öğrencilerin maske takması ile ilgili soruyu da, "Derslerde zorunlu maske takarak, okulların kapanmasını önleyebileceksek, bunu da düşünmemiz gerekir" diyerek yanıtladı. Almanya'da şu ana dek yeni eğitim yılının başladığı eyaletlerden sadece Kuzey Ren Vestfalya'da öğrencilere maske takma zorunluluğu uygulanıyor. Ancak ilkokul öğrencilerinin muaf tutulduğu bu derslerde maske takma mecburiyeti, şimdilik ağustos ayı sonuna dek uygulanacak. Diğer eyaletlerde ise öğrenciler, okul koridorları ve okul bahçesinde maske takarken, derslerde maskesini çıkarabiliyor.