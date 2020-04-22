Almanya'da maske takmak zorunlu hale getirildi

27 Nisan’dan itibaren herkes, alışverişte ve toplu taşıma araçlarında maske takmakla yükümlü.Almanya'da tüm eyaletler, maske takma zorunluluğunu hayata geçireceğini açıkladı. Çarşamba günü Kuzey Ren Vestfalya, Aşağı Saksonya, Rheinland-Pfalz, Saarland’ın ardından Bremen eyaleti de kamusal alanlarda koruyucu maske takma zorunluluğu getireceğini duyurdu. Böylece tüm eyaletlerde maske takmak zorunlu hale gelmiş oldu.

Maske takma zorunluluğu, 27 Nisan Pazartesi gününden itibaren alışverişte ya da toplu taşıma araçlarında geçerli olacak. Cerrahi ve kumaş gibi koruyucu maskelerin yanı sıra, atkı, fular ve bandana gibi aksesuarlar da maske olarak kullanılabilecek.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı ArminLaschet, konuya ilişkin Düsserdorf’ta yaptığı açıklamada "sorumluluk gerektiren bir normalleşmeye dönüş, sağlığın tutarlı bir şekilde korunması ile yakından ilişkili" diye konuştu. Uzmanlara göre günlük maskelerin, virüsün bulaşma riskini azalttığını kaydeden Laschet yine de en önemli şeyin, mesafe ve hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymak olduğunu vurguladı.