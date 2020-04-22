HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'da maske takmak zorunlu hale getirildi

Almanya'da maske takmak zorunlu hale getirildi

DÜNYA HABERLERİ  | 22.04.2020 17:06 | Son Güncelleme

Almanya’da tüm eyaletlerde maske takma zorunluluğu getirildi.

Almanya'da maske takmak zorunlu hale getirildi

27 Nisan’dan itibaren herkes, alışverişte ve toplu taşıma araçlarında maske takmakla yükümlü.Almanya'da tüm eyaletler, maske takma zorunluluğunu hayata geçireceğini açıkladı. Çarşamba günü Kuzey Ren Vestfalya, Aşağı Saksonya, Rheinland-Pfalz, Saarland’ın ardından Bremen eyaleti de kamusal alanlarda koruyucu maske takma zorunluluğu getireceğini duyurdu. Böylece tüm eyaletlerde maske takmak zorunlu hale gelmiş oldu.

Maske takma zorunluluğu, 27 Nisan Pazartesi gününden itibaren alışverişte ya da toplu taşıma araçlarında geçerli olacak. Cerrahi ve kumaş gibi koruyucu maskelerin yanı sıra, atkı, fular ve bandana gibi aksesuarlar da maske olarak kullanılabilecek.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı ArminLaschet, konuya ilişkin Düsserdorf’ta yaptığı açıklamada "sorumluluk gerektiren bir normalleşmeye dönüş, sağlığın tutarlı bir şekilde korunması ile yakından ilişkili" diye konuştu. Uzmanlara göre günlük maskelerin, virüsün bulaşma riskini azalttığını kaydeden Laschet yine de en önemli şeyin, mesafe ve hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymak olduğunu vurguladı.

Saarland Eyaleti Başbakanı TobiasHans da sadece maske takma çağrısı yapmanın gerekli etkiyi yaratmayacağı düşünüldüğü için zorunluluk getirildiğini söyledi.

Saksonya, geçen Cuma günü, Almanya'da toplu taşıma araçları ve alışverişte maske zorunluluğunu hayata geçireceğini açıklayan ilk eyalet olmuştu. Saksonya'nın başkenti Dresden’da pazartesi sabahı ücretsiz maske hakkından yararlanmak isteyen binlerce kişi belediye binasının önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu. Yaklaşık 20 bin kumaş maskenin vatandaşlara dağıtıldığını açıklayan Belediye Başkanı, yaklaşık 200 bin maske daha sipariş ettiklerini söylemişti.

Maske virüsten korur mu?

Bulaşıcı hastalıklar konusunda çalışmalar yürüten Alman kamu sağlığı kurumu Robert Koch Enstitüsü (RKI), maskelerin sağlıklı insanlara virüs bulaşmasını engellediğine ilişkin kesin bir verinin bulunmadığını belirtiyor. Ancak enstitüye göre, kamusal alanda ağzı ve burnu kapatan koruyucuların kullanılması, COVID-19’un halk arasında yayılmasını yavaşlatmanın yanı sıra, risk grubunda olanları enfeksiyonlardan korumaya yarayan bir yöntem olarak tercih edilebilir. RKI, bunun özellikle işyerleri gibi çok sayıda insanın uzun süre kapalı alanlarda bir arada bulunduğu mekanlar ile, toplu taşıma araçları ve mağazalar gibi bir buçuk metrelik fiziki mesafenin sağlanamadığı alanlar için geçerli olduğuna dikkat çekiyor.

Dpa/epd, BD/EC

©Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Hükümetlerin onlarca yıldır yapamadığını karantina başardı!Hükümetlerin onlarca yıldır yapamadığını karantina başardı!
Bond kızı koronavirüs olduğunu açıkladıBond kızı koronavirüs olduğunu açıkladı

En Çok Okunan Haberler

Koronadan hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı

Koronadan hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı

Çarpıcı açıklama! 'Pars iyileşmişti ama...'

Çarpıcı açıklama! 'Pars iyileşmişti ama...'

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İçişleri Bakanlığı duyurmuştu! 15.00'te başladı

İçişleri Bakanlığı duyurmuştu! 15.00'te başladı

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk'tan önemli açıklama

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk'tan önemli açıklama

İsyan etti: Erdoğan nefreti bunların gözünü kör etmiş

İsyan etti: Erdoğan nefreti bunların gözünü kör etmiş

İlginizi Çekebilir

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

Koronavirüs kabusunda kritik eşik aşıldı!

Koronavirüs kabusunda kritik eşik aşıldı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

Bir şehirde daha kedi ve köpek eti tüketimi yasaklandı

Bir şehirde daha kedi ve köpek eti tüketimi yasaklandı

Diğer Haberler
Öncesi ve sonrasıyla karantinanın hava kirliliğinin azalmasına olumlu etkisini gösteren 11 örnek

Koronavirüsün dünyaya tek faydası gözler önüne serildi

Hükümetlerin onlarca yıldır yapamadığını karantina başardı!

Hükümetlerin onlarca yıldır yapamadığını karantina başardı!

İngiltere'de koronavirüsten can kaybı 18 bin 100’e yükseldi

İngiltere'de koronavirüsten can kaybı 18 bin 100’e yükseldi

ABD’de kontrolden çıkan otomobil eve girdi

Aracıyla oturma odasına böyle uçtu

Trump 'vur emri' verdi!

Trump 'vur emri' verdi!

Trump'ın koronavirüs hüsranı: Önerdiği ilaçların virüse etkisi yok

Trump'ın önerdiği ilaçların virüse etkisi yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.